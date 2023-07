Dopo il grande successo della prima puntata torna il Tim Summer Hits, la kermesse musicale dell’estate 2023 trasmessa in prima serata su Rai2. Scopriamo insieme tutti gli ospiti, i cantanti protagonisti e la scaletta della puntata in onda domenica 2 luglio 2023.

TIM Summer Hits 2023, la scaletta della seconda puntata a Roma

Domenica 2 luglio 2023 in prima serata su Rai2 va in onda la seconda puntata del TIM Summer Hits, la kermesse musicale dell’estate condotta da Andrea Delogu e Nek. Dopo l’ottimo riscontro da parte del pubblico della prima puntata, la kermesse musicale torna ancora una volta nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma per una seconda imperdibile puntata. Come sempre protagonisti grandi nomi della musica nazionale ed internazionale che si avvicenderanno sul palco regalando una serata all’insegna della grande musica.

Durante la puntata non mancheranno le incursioni nel backstage de Gli Autogol che proveranno a strappare alcune interessanti curiosità agli artisti ospiti della serata. Non solo, spazio anche ai collegamenti con Ema Stokholma, direttamente dal box di Rai Radio 2.

Ma passiamo alla scaletta e ai cantanti ospiti della seconda puntata dei TIM Summer Hits a Roma. Sul palcoscenico, allestito in Piazza del Popolo a Roma, si alterneranno:

Achille Lauro e Rose Villain,

Annalisa,

Ariete,

Articolo 31,

Boomdabash,

Bresh,

Dargen D’Amico,

Emma,

Fabrizio Moro,

Fedez,

Francesco Gabbani,

Gaia,

Giorgia,

Guè,

Irama e Rkomi,

LDA,

Leo Gassman,

Marco Mengoni,

Elodie,

Madame

Paola & Chiara,

Pinguini Tattici Nucleari,

Rosa Chemical,

Tananai,

Tedua.

TIM Summer Hits 2023, dove vederlo in tv e streaming

La seconda puntata del TIM Summer Hits 2023 sarà trasmessa in prima serata lunedì 2 luglio su Rai2, ma sarà visibile in contemporanea anche su Rai Radio 2. Non solo, il festival musicale dell’estate 2023 è disponibile anche in streaming sulla piattaforma online di RaiPlay. Ricordiamo che TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da FriendsTv.