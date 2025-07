Laura Pausini e Alanis Morissette insieme sullo stesso palco? Proprio così, a Roma le due cantanti hanno regalato ai rispettivi fan una bellissima sorpresa. Un duetto sulle note di “Ironic”, canzone cult e senza tempo del 1996.

Laura Pausini e Alanis Morissette, il duetto a sorpresa con “Ironic”

Il duetto che non t’aspetti è arrivato in una calda sera d’estate a Roma. Durante il terzo concerto italiano di Alanis Morissette in occasione della rassegna Roma Summer Fest presso la Cavea, Auditorium Parco della Musica. A raccontare l’incontro è stata via social Laura Pausini che ha condiviso anche alcuni retroscena. Un momento davvero emozionante, visto che Laura Pausini e Alanis Morissette hanno duettato sulle note di Ironic, canzone simbolo degli anni 90. Alanis Morissette ha invitato Laura Pausini a cantare insieme il brano più iconico della sua carriera che, con l’album Jagged Little Pill, le ha permesso di conquistare il mercato discografico mondiale. Naturalmente Laura Pausini ha accettato con grande entusiasmo l’invito e quando è arrivata sul palco è stata travolta dalle urla e gli applausi del pubblico presente, colto di sorpresa da un’esibizione inaspettata.

Per la Pausini è stato un momento di grande gioia e ha raccontato di essere arrivata a Roma proprio per assistere allo show della collega, visto che pochi giorni fa si trovava a New York dove ha presentato per la prima volta dal vivo “Desire”, il singolo – duetto in coppia con Robbie Williams, il primo inno ufficiale di FIFA, che rappresenterà anche il prossimo Campionato Mondiale FIFA 2026.

See, this job of mine is full of unexpected emotions, a bit like being on a roller coaster. There are constant emotional highs and lows, and the highs are unforgettable, especially because they come from artists and friends I respect and love.

Laura Pausini, nuove canzoni nel 2025

Il 2025 è nel segno di Laura Pausini che ha raggiunto nuovi ed importantissimi traguardi. Basti pensare al duetto con Robbie Williams, senza dimenticare le collaborazioni con artisti internazionali come Ennio Morricone, Michael Jackson, Madonna, Phil Collins, Michael Bublé, Gloria Estefan, Kylie Minogue e tanti altri. “Il mio lavoro è pieno di emozioni inaspettate, un po’ come essere sulle montagne russe. Ci sono continui alti e bassi emotivi. Gli alti sono indimenticabili, soprattutto perché provengono da artisti e amici che rispetto e amo” – ha scritto Laura sui social.

La cantante ha ringraziato i colleghi soffermandosi in particolare su Bad Bunny, di cui recentemente ha reinterpretato il brano Turista Intanto la cantante italiana più amata e premiata di sempre ha annunciato il ritorno sulle scene musicale con nuove canzoni. Il prossimo 12 settembre 2025, infatti, uscirà il nuovo singolo LA MIA STORIA TRA LE DITA, in tre versioni, italiano, spagnolo (MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS) e portoghese (QUEM DE NÓS DOIS). Si tratta di una cover del celebre brano di Gianluca Grignani diventato un successo internazionale nel 1994. La canzone sarà pubblicata per Warner Music ed è già in presave su tutte le piattaforme digitali.