Laura Pausini ha annunciato a sorpresa sui social il suo ritorno. La cantante ha svelato il titolo del nuovo singolo che altro non è la cover de “La mia storia tra le dita“, successo internazionale del 1994 di Gianluca Grignani.

E’ ufficiale: Laura Pausini torna con un nuovo singolo a settembre 2025. La cantautrice romagnola a distanza di due anni da “Anime Parallele”, diciannovesimo album di inediti, ha annunciato il titolo di un nuovo brano. Attenzione: si tratta di una cover de “La mia storia tra le dita“, successo senza tempo del 1994 di Gianluca Grignani. Il brano arriverà in radio e su tutte le piattaforme streaming dal 12 settembre 2025 accompagnato da una versione in spagnolo “Mi Historia entra tus dedos” e in portoghese “Quem De Nos Dois“.

L’annuncio è arrivato dalle pagine social della Pausini che ha svelato ai tantissimi fan italiani ed internazionali anche del cover del brano, una reinterpretazione di un classico del cantautorato italiano di Gianluca Grignani (1994), che verrà pubblicato per Warner Music su tutte le piattaforme digitali.

Laura Pausini dopo il duetto Desire con Robbie Williams pubblicherà un Io Canto 2?

L’annuncio del nuovo singolo – cover di Laura Pausini è arrivato a pochi giorni dalla prima esibizione live con Robbie Williams con il brano “Desire”. I due artisti hanno presentato per la prima volta dal vivo “Desire” lo scorso 13 luglio durante la cerimonia di chiusura della FIFA Club World Cup 2025, al Metlife Stadium di New York. La canzone, scritta dallo stesso Robbie Williams, prodotta da Karl Brazil e Owen Parker, mixata a Richard Flack, e adattata in lingua spagnola dalla stessa Pausini, sarà l’inno ufficiale di tutti tornei e le partite di FIFA in tutto il mondo, compreso il Campionato Mondiale FIFA 2026. Un duetto importante per la cantante italiana pronta a tornare da settembre 2025 con un nuovo brano seppur una cover che si preannuncia emozionante.

Un nuovo viaggio, in musica per la Pausini, che a distanza di 20 anni dalla pubblicazione di “Io Canto”, album di cover da 700 mila copie vendute, potrebbe cercare di bissare il successo. L’uscita della cover “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani sembra indicare questa direzione: l’uscita di un secondo album di cover dal titolo “Io Canto 2” che ha segnato un punto di grande prestigio nella carriera dell’interprete. Ricordiamo che il 2 giugno del 2007 la Pausini è stata la prima donna cantante a cantare e conquistare lo Stadio San Siro di Milano registrando il tutto esaurito con 70 mila persone. I presupposti per un “Io Canto 2” e un ritorno allo Stadio San Siro di Milano a 20 anni dalla “prima volta” ci sono tutti!