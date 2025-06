Laura Pausini e Robbie Williams, duetto a sorpresa sulle note di “Desire“, il nuovo inno ufficiale dei tornei e delle partite di FIFA in tutto il mondo.

“Desire”: Laura Pausini, il duetto con Robbie Williams per la FIFA

Robbie Williams, ambasciatore ufficiale di FIFA per la musica, ha deciso di invitare Laura Pausini nella realizzazione del primo inno ufficiale di FIFA. E’ nata così “Desire”, la canzone che è stata presentato in anteprima assoluta durante l’opening dei Mondiali per Club a Miami. Desire, scritto dallo stesso Robbie Williams, prodotto da Karl Brazil e Owen Parker e mixato a Richard Flack, sarà il brano che accompagnerà i giocatori al loro ingresso in campo in tutti i tornei e le partite di FIFA in tutto il mondo. Il 13 luglio Laura Pausini e Robbie Williams eseguiranno per la prima volta il nuovo inno ufficiale FIFA durante la finale della Coppa del Mondo per Club in programma al Metlife Stadium di New Jersey, negli USA.

L’ex cantante dei Take That ha commentato così la sua nomina come ambasciatore ufficiale FIFA: “La musica e il calcio uniscono le persone come nient’altro, ognuno con il proprio linguaggio universale di connessione, spirito e comunità. Quando questi mondi si uniscono, non c’è niente di meglio e sono molto onorato di essere l’ambasciatore della FIFA per la musica. Il calcio e la musica fanno entrambi parte della mia vita da sempre, e questo significa molto per me a livello personale“.

La collaborazione tra Robbie Williams e Laura Pausini per “Desire”

E’ stato proprio Robbie Williams a volere Laura Pausini nel nuovo brano “Desire“: “è un vero onore per me che Laura Pausini abbia accettato il mio invito a interpretare con me questa canzone: è un’artista incredibile con una voce perfetta“. Anche Laura Pausini ha commentato con entusiasmo e gioia questa grande occasione:

È un onore per me unire la mia voce a quella di una star icona del pop come Robbie Williams. La canzone che ha scritto è straordinaria, davvero toccante. È stato facile e naturale per me adattare la strofa in spagnolo dopo aver ascoltato l’intero testo e la musica. È un sogno essere al suo fianco alla Fifa World Cup per Club. Fin da bambina ricordo l’emozione intorno alle partite e ai campionati. L’Italia è un simbolo del calcio, qui abbiamo dei club leggendari, e io sono entusiasta di rappresentare le squadre italiane in questa Coppa del Mondo per Club. Immagino tutto il Paese unito intorno alle nostre bandiere, niente è paragonabile ai momenti che precedono gli ultimi secondi di una partita.

È proprio come un palcoscenico, la stessa emozione.