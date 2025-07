Gigi D’Alessio in prima serata su Rai1 con il concerto evento “Uno come te“. Lo show celebrativo per i 30 anni di carriera con la partecipazione di tantissimi amici e colleghi torna a fare compagnia ai telespettatori. Scopriamo insieme la scaletta e gli ospiti che si alterneranno sul palcoscenico allestito nella magica Piazza Plebiscito, a Napoli.

Gigi D’Alessio, stasera il concerto dei 30 anni di carriera su Rai1

Stasera, venerdì 25 luglio 2025, dalle ore 21.30, appuntamento (in replica) con il concerto di Gigi D’Alessio – Uno come te su Rai1. L’evento, registrato lo scorso settembre a Napoli, è una grande festa in musica che l’artista partenopeo ha realizzato peer celebrare 30 anni di carriera. Uno show dove protagonista indiscussa è la sua musica con una scaletta che racconta la sua nascita artistica fino al grande successo internazionale. Da “Fotomodelle un pò povere” alla svolta con “Non dirgli mai”, la canzone presentata a Sanremo 2000 con cui conquista l’attenzione del grande pubblico. Poi i successi come “Non mollare mai”, “Un nuovo bacio” (senza Anna Tatangelo) fino a “Fra.”

La scaletta del concerto di Gigi D’Alessio – Uno come te su Rai1

30 anni di carriera per Gigi D’Alessio che per l’occasione ha festeggiato con un concerto – evento nella sua Napoli. Nella magica cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, Gigi D’Alessio – Uno come te ha raccontato la sua vita artistica e privata in una scaletta che pesca dagli esordi fino al grande successo. Ecco a seguire la scaletta del concerto di Gigi D’Alessio trasmesso in prima serata su Rai1:

Non mollare mai (con Guè Pequeno, Clementino e Geolier)

‘O posto d’Annarè

Si te sapesse dicere

Nu dispietto (con Elodie)

Io vorrei (con Elodie e Ernia)

Una magica storia d’amore (con Elodie)

Un nuovo bacio (con il pubblico)

Senza tuccà (con Geolier)

Chiagne (con Geolier)

Assaje

Quanti amori (con Umberto Tozzi)

Tu (solo Umberto Tozzi)

Gloria (solo Umberto Tozzi)

Di notte, Cumpagna mia (medley)

Annarè (con Annalisa)

Sinceramente (con Annalisa)

Mon amour di Gigi e Mon amour di Annalisa (remix)

Te voglio bene ancora

Non dirgli mai (con il pubblico)

Spiegame cherè

Un cuore ce l’hai

Le mani

Insieme a lei, Ora (medley)

Sketch con Francesco Cicchella

Chiove (con Stash dei The kolors)

Karma, Un ragazzo una ragazza, Italodisco (medley con The Kolors)

Fra

Sei importante, Non riattaccare, Dove sei, Il cammino dell’età (medley)

Superclassico (solo Ernia)

Anna se sposa, Meza bucia, 30 canzoni (medley)

Primo appuntamento (con LDA)

Rosso lampone (solo LDA)

Miele

Como suena el corazon (con Clementino)

Cos cos cos (con Clementino)

Fotomodelle un po’ povere, Sotto le lenzuola, Buongiorno, Napul’è (medley con fuochi d’artificio)

Gigi D’Alessio – Uno come te, ospiti ed anticipazioni del concerto trasmesso su Rai1

Tantissimi gli ospiti che Gigi D’Alessio ha chiamato per festeggiare i 30 anni di carriera. Da vecchi e nuovi amici, il cantautore napoletano ha deciso di unire più mondi e generazioni proprio come ha fatto nel suo ultimo album di duetti “Fra”. Ecco i nomi dei cantanti ospiti che si alterneranno sul palcoscenico del concerto – evento Uno come te: Alessandra Amoroso, Annalisa, Elodie.

Non solo, spazio anche ad Arisa, Fiorella Mannoia, Umberto Tozzi, Guè, Clementino e The Kolors. L’artista napoletano ha chiamato anche le nuove generazioni: da Geolier a Ernia fino al figlio LDA. Infine tra gli ospiti anche Francesco Cicchella e Antonella Clerici.