Arriva This is me 2025. La prima registrazione è già andata in scena negli studi televisivi proprio quest’oggi. Ecco perché grazie alle nostre insuperabili talpe possiamo raccontarvi chi erano i protagonisti e cosa è accaduto. Pronti per le anticipazioni su protagonisti e ospiti? Il programma, in onda in prima serata su Canale 5, per la conduzione di Silvia Toffanin, cambia leggermente forma. Non sarà incentrato, come anno scorso, su Amici di Maria De Filippi. Vi saranno, invece, veri e propri personaggi amati dal grande pubblico pronti a raccontarsi tra vita e carriera. Ecco tutti gli spoiler

This is me 2025: i primi protagonisti

Ecco tutti gli spoiler su This is me 2025. Secondo le anticipazioni che possiamo fornirvi grazie alle nostre talpe nella prima parte della registrazione odierna sono approdati sul divanetto di Silvia Toffanin tre ospiti famosi, tre personaggi molto amati, ma anche estremamente diversi tra loro. Di chi stiamo parlando?

Gigi D’Alessio

Christian De Sica

Flavia Pennetta

Bianca Guaccero

Per ogni ospite vi sono state molte sorprese. La conduttrice, come è nel suo stile, ha chiamato in studio altri personaggi famosi per poter raccontare al meglio il protagonista di turno e far conoscere al pubblico il personaggio sotto vari punti di vista.

Per Gigi D’Alessio è arrivata in studio Vanessa Incontrada. L’amatissimo cantante napoletano ha poi eseguito un medley dei suoi maggior successi. Gigi ha cantato tra le altre: Mon amour, Un nuovo bacio, Un selfie con la vita e Senza tuccà. In una delle canzoni eseguite sul palco c’era Elena D’Amario che ballava dietro di lui.

De Dica, invece, ha cantato New York New York di Frank Sinatra.

Gli altri protagonisti e i loro ospiti

Successivamente sono entrati in studio:

Al Bano

Federica Pellegrini

Per Federica Pellegrini è entrata in studio la figlia del suo storico allenatore che le ha portato in regalo una maglia del padre.

Così come D’Alessio anche Al Bano ha portato sul palco un medley delle sue canzoni di maggior successo, tra cui le immancabili: Ci sarà e Felicità. ma anche I cigni di Bakala.

Sono stati mostrati, per ogni ospiti, video celebrativi con i successi ottenuti nel mondo dello sport o della musica, sottolineando soprattutto le vendite di dischi i concerti sold out.

I ballerini professionisti di This is me

Tra i ballerini professionisti del programma di Silvia Toffanin troviamo alcuni volti noto e amati di Amici di Maria De Filippi. Di chi si tratta? Di: Samu Segreto, Marisol, Chiara Bacci, Tlisa e John Erik. Spetta a loro dar vita ai vari quadri e tener tutti con il fiato sospeso tra un racconto e l’altro.

This is me 2025 quando va in onda?

Questo è quello che è successo nella prima registrazione di This is me 2025. Questi sono stati i protagonisti. E’ probabile che quelli qui annunciati possano coprire due differenti prime serate. Per quanto sappiamo, oltretutto, ma mancano ancora le dovute conferme ufficiali, la messa in onda potrebbe essere prevista per il prossimo 10 novembre 2025.