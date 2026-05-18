Racconto di una donna in daytime su Canale 5 da oggi, lunedì 18 maggio. I vertici Mediaset hanno apportato una importante variazione nel palinsesto della rete ammiraglia, mettendo per il momento in pausa una dizi turca molto seguita e inserendo, al suo posto, le vicende di Mahir Yilmaz e Canfeza Kılımcı.

Racconto di una notte, puntate quotidiane su Canale 5

Cambio palinsesto importante in casa Mediaset, che riguarda i fans del serial drammatico turco Bir Gece Masalı. Approdato su Canale 5 il 12 aprile scorso, con il titolo italiano “Racconto di una notte” è stato inizialmente inserito tra i programmi della domenica sera. Per cinque settimane ci ha tenuto compagnia nel prime time festivo di Canale 5, raccogliendo molti consensi anche tra il pubblico italiano.

La storia ha davvero tutti gli “ingredienti” per conquistare i fans nostrani, tanto che i vertici Mediaset hanno deciso di assegnare a questa avvincente soap il compito di sostituire un altro prodotto turco di grande successo. Con la sospensione de La forza di una donna – che tornerà solo in prime time per il gran finale di sempre – si è infatti venuto a creare un vuoto nel palinsesto della rete ammiraglia, che i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di colmare con la cugina turca Racconto di una notte. A partire da lunedì 18 maggio quindi, i fans delle dizi turche che si collegheranno su Canale 5 alle 16:10 circa, non troveranno più ad attenderli Bahar & Co, ma i protagonisti di questa serie.

Racconto di una notte diventa un appuntamento quotidiano su Canale 5

Da lunedì 18 maggio, la serie tv turca Racconto di una notte andrà in onda tutti i giorni in daytime. Le vicende di Mahir Yilmaz e Canfeza Kılımcı diventeranno un appuntamento quotidiano per i fans delle dizi turche. Si tratta di una decisione che conferma – ancora una volta – la volontà dei vertici del Biscione di puntare su prodotti che in questo momento stanno appassionando molto il pubblico italiano.

Con la promozione a soap giornaliera, Racconto di una notte potrà contare su un importante avanzamento delle trame, e noi tutti siamo curiosi di scoprire come si evolverà la storyline, e voi? Continuate a seguirci per scoprire insieme a noi tutte le news su questa bellissima serie.