Variazioni nel palinsesto pomeridiano Mediaset: a partire da oggi – 18 maggio 2026 – La forza di una donna non sarà trasmessa su Canale 5. Quando torneranno a tenerci compagnia Bahar & Co. con le loro vicende?

La forza di una donna sospesa: perchè?

Sarà un cambiamento importante quello che – a partire da oggi – interesserà i fans de La forza di una donna. Il serial drammatico turco, dopo averci tenuto compagnia per tantissimi pomeriggi, oggi non si presenterà al consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5.

Non si tratterà di una sospensione temporanea, come era già accaduto in occasione di festività speciali: la dizi turca risulta infatti cancellata dal palinsesto feriale pomeridiano Mediaset. Al suo posto arriverà un’altra serie turca, che fino a questo momento ci ha tenuto compagnia la domenica sera: Racconto di una notte approderà nel daytime e occuperà lo slot solitamente occupato dalle vicende di Bahar. Ma perché questo cambiamento?

La forza di una donna torna in prime time per il gran finale di sempre

Come ormai i fans sanno bene, la dizi turca Kadin è ormai giunta al termine. Con la fine della terza stagione infatti, calerà definitivamente il sipario su questa soap. E per il finale Mediaset ha oensato a una collocazione speciale: quella della prima serata.

Gli ultimissimi episodi andranno infatti in onda venerdì 22 maggio, a partire dalle 21:20 circa su Canale 5.

Finale ricco di emozioni per La forza di una donna

Due matrimoni celebrati lo stesso giorno (quello tra Bahar e Arif, e l’unione tra Ceyda e Raif) ci regaleranno momenti emozionanti. Per Ceyda è in arrivo anche una sorpresa dal figlioletto Arda. Il bambino sceglierà proprio quel giorno così speciale per pronunciare per la prima volta la parola “mamma”.

Sarà insomma, un finale ricco di colpi di scena, che i fans della serie potranno godersi in prime time. Anche l’ultimo episodio della serie – subito dopo la messa in onda – verrà reso disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.