Antonella Clerici è tornata ieri sera, venerdì 16 febbraio, in prima serata su Rai 1 con “The Voice Senior 2024“, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, giunto quest’anno, alla quarta stagione. La conduttrice ancora una volta è affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

The Voice Senior 2024 prima puntata 16 febbraio: concorrenti e team

Oltre alle performance dei concorrenti in sfida, non sono mancate durante la serata le esibizioni dei coach e i duetti con i concorrenti, le improvvisazioni e le “guest star”. “The Voice Senior” è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.

Da quest’anno i coach avranno un’arma in più da giocarsi per costruire il loro “dream team”: oltre al solito tasto “Blocco”, che impedisce ad un altro coach di scegliere il concorrente, da quest’anno ci sarà, infatti, anche il tasto “Seconda Chance” che consentirà a ogni coach di far esibire di nuovo un concorrente nel caso in cui non abbia convinto nessuno al primo tentativo. Al termine della quinta e ultima puntata di “Blind”, i quattro coach dovranno selezionare i 24 concorrenti prescelti – sei per team – che passeranno al “Knock Out”, la Semifinale, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolare “Finale” dove sarà il pubblico da casa tramite il televoto a decretare il vincitore.

Sette puntate di grande musica e divertimento che, come al solito, iniziano con le avvincenti “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” dove i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

I concorrenti e i team

Paola Battistata, di Rovereto. Ha 71 anni. Canta Grande, grande, grande di Mina. Si girano tutti tranne la Bertè. Entra a far parte del team Gigi d’Alessio.

Bartolomeo Iossa è di Canosa di Puglia. Si esibisce su Hey man di Zucchero. Fa poker di consensi. Per D’Alessio è “da finale” ma va con Arisa.

Cristiana Ameli, conosciuta come Minnie Lostrazio, è di Ladispoli. Canta What a wonderful di Louis Armstrong. Nessuno dei giudici si aspettava che si trattasse di una donna. Sceglie Gigi.

Arriva da Ravenna e lavora in un fast food, Silvia Zanzi, in arte Sonia Devis. Porta un brano di Kim Carnes, Bette Davis Eyes. Nel 1992, la donna ha fatto una versione dance di questo brano. Convince tutti. Per Clementino “abbiamo già la vincitrice di The Voice”

Mario Rosini, 60 anni, di Gioia del Colle in provincia di Bari, si presenta con una canzone di Bruno Lauzi dal titolo Ritornerai. Tutti, dopo essersi girati, si alzano in piedi per applaudirlo. Rosini: “Mi piacerebbe confrontarmi con le nostre carriere” Arisa decide di duettare con lui su un brano di Battisti, Io vorrei, non vorrei ma se vuoi. Se lo porta nel proprio team.

Maurizio Montanari vive a Bologna. Ha 80 anni e nella sua vita è stato bibliotecario. Porta Quando quando quando di Tony Renis. Nessuno si gira.

Vittorio Centrone ha 60 anni, è pugliese ma ha sempre vissuto a Roma. Si esibisce su Heroes di David Bowie. E’ conosciuto come Lemuri il visionario. Dopo venti anni, Lemuri incontra Paula Mitrache (Haiducii). Cantano assieme, per la prima volta, Dragostea Din Tei. Sceglie di entrare a far parte della squadra di Loredana.

Antonella Grattarola, ha 62 anni, è figlia d’arte. E’ di Empoli in provincia di Firenze I suoi genitori erano cantanti lirici ma lei ha preferito sempre il pop. Si propone Se perdo te di Patty Pravo. Conquista la Bertè e Arisa. Entra, però, nel team Loredana.

Michele Ciuffreda ha 65 anni ed è di Mattinata di Foggia. E’ in pensione dopo aver lavorato nella guardia Costiera. Il brano scelto per l’esibizione è In Cerca di te di Natalino Otto. Nessuno si gira. Per la Bertè “è stonato”. Arisa concede a Michele una seconda chance: “Hai sentito i consigli del maestro. La prossima volta porta un pezzo adatto a te. Te lo meriti”). Potrà presentarsi nuovamente ad una Blind Audition con un nuovo brano. Michele: “Questa volta è stata lei a gettarmi il salvagente”

Vincenzo Biascioli ha 60 anni ed è un avvocato civilista di Napoli ma vive ad Ariccia vicino Roma. Si esibisce su Gold di Spandau Ballet. Per lui, quattro sì. Decide di far squadra con Clementino.

Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti sono di Pino Torinese. Sono amici da 40 anni e autori di 27 canzoni de Lo Zecchino d’oro tra cui Il Katalicammello e Ma che mondo L’Acquario che ha vinto il programma canoro. Hanno inciso anche La Menopausa della Signora Coriandoli e un celebre brano di Nino Manfredi. Hanno scritto anche una sigla de La Prova del cuoco. Si presentano con Canzone intelligente di Cochi e Renato. I due musicisti improvvisano con Clementino, Vengo anche i, no tu no! di Enzo Jannacci. Arricchiscono il suo team.

Prossima puntata di The Voice Senior 2024

La prima puntata di The Voice Senior 2014 finisce qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, venerdì 23 febbraio 2024.