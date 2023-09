L’estate, si sa, per le tv, sia pubbliche che private, è tempo di palinsesti. L’organizzazione dei programmi che vedremo a partire dall’autunno infatti, richiede molto impegno ed anche il tempo necessario per fare le cose per bene. In Rai nulla è lasciato al caso e si sta lavorando febbrilmente per assicurare il meglio agli spettatori.

Ci saranno attesi ritorni ovviamente, ma non mancheranno grandi novità. Fra queste promette di fare scintille The Reunion, nuova serie thriller di Rai Due. Vediamo la trama, il cast e quando approderà sul piccolo schermo.

The Reunion: la trama

The Reunion è una miniserie di genere giallo/thriller tratta da La ragazza e la notte, un romanzo di Guillaume Musso. Prodotta dalla Rai in collaborazione con France Television e ZDF la fiction ,ambientata in Costa Azzurra, è incentrata su un efferato quanto misterioso omicidio. Le vicende raccontate si snodano lungo due vie temporali, una è quella del 2017, l’altra risale al 1992.

La brillante studentessa liceale Vinca Rockwell scompare improvvisamente e subito partono le ricerche per trovarla. Tutto sembra portare in un’unica direzione: durante una notte tempestosa che ha paralizzato il campus, la ragazza è fuggita con il suo professore di Filosofia, con il quale ha una relazione, ed ha fatto perdere ogni traccia di sé, anche alla famiglia d’origine. Da quella stessa notte di bufera Maxime, Fanny e Thomas, gli inseparabili amici di Vinca, non si rivolgono più la parola. Il motivo è tremendo: nello stesso momento della sparizione di Vinca, i tre giovani hanno ucciso una persona e ne hanno murato il cadavere in una parete della palestra della scuola. Solo una coincidenza?

Dopo 25 anni la svolta: la palestra sta per essere abbattuta e fra gli ormai ex sodali si insinua il panico. In qualche modo devono evitare che il loro agghiacciante segreto venga a galla, ma come?

Il cast

Il cast di The Reunion è composto sia da interpreti francesi che italiani. Fra loro troviamo Rupert Graves, Henry Morgan e Cosimo Fusco.

Quando e dove in tv

The Reunion andrà in onda in tre prime serate su Rai Due a partire dal 13 Settembre. In tutto 6 episodi (ne saranno trasmessi due per volta) che, ne siamo certi, vi terranno con il fiato sospeso fino all’ultima scena.