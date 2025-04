Perché The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi, oggi (lunedì 21 aprile 2025, giorno di Pasquetta) non va in onda su Canale 5? La terza puntata del nuovo programma televisivo targato Mediaset salta in seguito alla tragica notizia della morte di Papa Francesco.

Salta l’appuntamento di The Couple – Una vittoria per due di lunedì 21 aprile 2025. La terza puntata del reality show presentato da Ilary Blasi non va in onda dopo la notizia della scomparsa di Papa Francesco. La morte del Sommo Pontefice, scomparso all’età di 88 anni, ha scosso il mondo intero. Milioni di fedele in Italia e nel mondo sono spiazzati dalla morte del Santo Padre, guida spirituale che ci ha lasciato dopo 12 anni di pontificato. Un lutto che coinvolge la Chiesa Cattolica e il mondo intero e che, per forza di cosa, ha portato Mediaset e tutte le reti televisivi a rivoluzionare la programmazione tv.

Anche la messa in onda di The Couple – Una vittoria per due, il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione degli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini, è stata annullata. Salta la diretta del lunedì sera per lasciare spazio alla programmazione di un film dedicato alla vita di Papa Bergoglio. Si tratta di Chiamatemi Francesco. Il Papa della gente, il racconto del percorso che ha portato Jorge Bergoglio, figlio di una famiglia di immigrati italiani a Buenos Aires, alla guida della Chiesa Cattolica. L’appuntamento con la terza puntata di The Couple è da definire.

The Couple – Una vittoria per due, dove seguirlo in tv e streaming

The Couple – Una vittoria per due, il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda il lunedì in prima serata su Canale 5. Non solo, proprio come per il Grande Fratello, il programma è disponibile in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

La diretta 24 ore su 24 è disponibile su Mediaset Extra. Da segnalare anche le finestre quotidiana su La5 con collegamenti Live, mentre su Canale 5 e Italia 1 con gli aggiornamenti quotidiani.