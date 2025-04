Ilary Blasi torna alla conduzione di un reality game dal titolo The Couple. Scopriamo insieme il meccanismo del nuovo gioco, quali coppie parteciperanno e quando andrà in onda in tv.

The couple, come funziona il reality game condotto da Ilary Blasi

Ilary Blasi è pronta al ritorno in prima serata con The Couple – Una sfida per due. La prima puntata andrà infatti in onda il 7 aprile 2025 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Sarà poi possibile seguire la diretta su Mediaset Extra.

Ma come funziona il gioco? Si tratta di un reality game che vede come protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e persone comuni. Le coppie, composte anche da parenti, amici, colleghi e storici antagonisti, dovranno convivere e superare delle prove sia fisiche che mentali. Solo una coppia riuscirà a trionfare, ma sarà il pubblico a decretare quella vincitrice scegliendo di volta in volta le coppie da eliminare e da salvare al televoto.

I telespettatori però potranno esprimere la loro preferenza esclusivamente tramite SMS, e solo una volta per ogni utenza. In pallio in questo nuovo format, mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena, c’è un montepremi di un milione di euro.

Le coppie che partecipano al programma

In totale saranno 8 le coppie di The Couple – Una vittoria per due. Alcune sono state già ufficializzate nel corso di programmi Mediaset. A Mattino Cinque News, Jasmine Carrisi ha infatti rivelato che parteciperà insieme all’amico e make-up artist Pierangelo Greco. Mentre Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei lo hanno annunciato nel corso di Pomeriggio Cinque.

In gara ci saranno anche le sorelle Brigitta (attrice e artista circense) e Benedicta Boccoli (compagna dell’attore Maurizio Micheli, attrice e conduttrice radiofonica). Insieme a loro le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo. Gli altri concorrenti dovrebbero essere persone comuni. Due gli opinionisti del programma ma al momento non sono stati ancora ufficializzati.