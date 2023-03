Delusione per i tantissimi fans di Terra Amara che domani alle 14.10 si collegheranno su Canale 5 per seguire la soap. Terra Amara sospesa il 3 marzo, perché? Continuate a leggere per scoprire i motivi del cambio di programmazione di Canale 5.

Terra Amara si ferma il 3 marzo, il motivo

Il cambio di programmazione sulle reti Mediaset per la giornata di venerdì 3 marzo andrà – ancora una volta – a stravolgere gli appuntamenti del daytime. La fascia del primo pomeriggio nella quale si colloca la soap opera turca Terra Amara subirà un cambio di palinsesto per consentire la messa in onda della replica terza puntata di Buongiorno mamma 2, la serie tv con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

Una situazione analoga a quella dello scorso venerdì, con la quale nel daytime viene riproposta la replica della puntata precedente, che anticipa i nuovi episodi della serie TV trasmessi poi in prima serata. A partire dalle 14.10 sarà quindi trasmessa la replica della terza puntata di Buongiorno Mamma 2, mentre nel prime time potremo seguire la quarta attesissima puntata della fiction con Raoul Bova in prima visione assoluta.

La replica pomeridiana di Buongiorno Mamma 2 andrà a occupare lo spazio solitamente destinato a Terra Amara e Uomini e Donne. La trasmissione che porta la firma di Maria De Filippi, è stata sospesa per l’intera settimana dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset dopo la morte di Maurizio Costanzo.

Terra Amara quando torna in Tv?

I fans di Terra Amara possono stare tranquilli: la soap, che tutti i giorni riesce ad appassionare una media di oltre 2,8 milioni di spettatori, tornerà in onda regolarmente sabato 4 marzo. Come di consueto la soap sarà trasmessa con una puntata extra-large, in programma dalle 15.00 alle 16.30 circa, seguita poi da una nuova puntata di Verissimo.

A questo proposito vogliamo regalarvi una “chicca” che vi aiuterà a superare la delusione per il mancato appuntamento di domani. Secondo le ultime indiscrezioni ben presto potremmo vedere nel talk show condotto da Silvia Toffanin i protagonisti della seguitissima soap turca. Chi arriverà in studio? Si tratterà dell’affascinante Uğur Güneş, l’interprete che ha prestato il volto a Yilmaz, di Hilal Altınbilek, che nella soap interpreta Züleyha o dell’attore turco Murat Ünalmış, Demir in Terra Amara? Continuate a seguirci per scoprirlo insieme a noi!