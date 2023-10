Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che la nuova dottoressa di Cukurova confesserà a Züleyha la sua relazione clandestina con Demir, e le rivelerà di aspettare un figlio da lui. Lo Yaman avrà una reazione spiazzante davanti alla notizia della gravidanza. Ma cosa ci attende nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Demir cerca di salvare il suo matrimonio

Proprio quando Demir e Züleyha si sono confessati di amarsi ancora, e hanno deciso di ripartire da zero, la gravidanza di Umit arriva come un fulmine a ciel sereno. La nuova dottoressa di Cukurova – che ha avuto una relazione clandestina con lo Yaman – aspetta un figlio da lui. La situazione rischia di far precipitare di nuovo le cose tra lo Yaman e la moglie.

Demir decide così di correre ai ripari, facendo rapire la sua ex amante Umit per costringerla ad abortire.

Spoiler turchi Terra Amara 3° stagione, i piani di Umit

La decisione di Demir metterà fine ai piani di Umit, che fin dall’inizio ha tramato alle spalle del ricco imprenditore, in combutta con Fikret. Il fratellastro di Demir non esiterà infatti a mettersi d’accordo con la nuova dottoressa di Cukurova per distruggere definitivamente lo Yaman.

Il ricco imprenditore – da parte sua – vivrà dei momenti di intensa passione con Umit, e quando lui inizierà a provare sensi di colpa per aver tradito Züleyha e si mostrerà convinto a voler interrompere quella relazione clandestina, la dottoressa non esiterà a inscenare una finta gravidanza pur di tenerlo legato a sé.

Anticipazioni straniere Terra Amara: Demir fa sequestrare Umit

La notizia della gravidanza però non basta a convincere lo Yaman a mandare a monte il suo matrimonio. Demir sarà sempre più intenzionato a restare al fianco di Züleyha, tanto che darà ordine di sequestrare la dottoressa per costringerla ad abortire. Una nuova sconfitta per Umit, che vedrà così svanire la possibilità di avere Demir tutto per sé e si troverà a dover affrontare la sua ira quando si accorgerà che la gravidanza era solo frutto della sua fantasia.

Momenti difficili anche per il figlio illegittimo di Adnan Yaman, che vedrà ancora una volta fallire i suoi piani per distruggere la vita del fratellastro, “colpevole” ai suoi occhi di aver avuto una vita più agiata della sua.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.