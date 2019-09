Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono una delle coppie di Temptation Island Vip 2. L’opinionista e conduttrice radiofonica ha conquistato il pubblico con il suo carattere schietto ed estroverso. La sua amicizia con Nathaly Caldonazzo è molto apprezzata sul web e i meme con le frasi della Pettinelli si moltiplicano puntata dopo puntata. Nella seconda puntata, però, Anna è apparsa molto triste per via di alcuni video del suo fidanzato. Nel frattempo il settimanale Spy ha intervistato la figlia di Anna Pettinelli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Temptation Island Vip 2, interviene la figlia di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli è uno dei personaggi più amati di Temptation Island Vip 2. L’opinionista è riuscita a riscattare il suo personaggio, che spesso nei salotti televisivi appariva molto scontroso. La seconda puntata del reality show, però, è stata molto tosta per la Pettinelli, che ha dovuto vedere alcuni video del fidanzato Stefano con la tentatrice Cecilia Zagarrigo.

Il settimanale Spy ha intervistato la figlia di Anna Pettinelli, Carolina Russi, già concorrente di X Factor. Queste le parole della ragazza:

Quando mi hanno comunicato che avrebbero partecipato sono scoppiata a ridere. Pensavo fosse uno scherzo. Prima di partire erano gasatissimi, ma ho come l’impressione che non abbiano preso in considerazione le possibili conseguenze. Lui con mia madre è meraviglioso e io, da casa, faccio il tifo per loro con il cuore in gola. È il primo fidanzato di mamma, dopo la separazione da papà, al quale mi sono legata. È presente, sensibile. E poi è troppo simpatico.

Anticipazioni Temptation Island Vip 2, Anna Pettinelli chiede il falò?

Lunedì sera andrà in onda la terza puntata di Temptation Island Vip 2 e come anticipato da Alessia Marcuzzi sarà una puntata esplosiva. È probabile che, dopo la visione di ulteriori video, Anna Pettinelli chieda il falò di confronto.

La conoscenza tra il fidanzato Stefano Macchi e la tentatrice Cecilia Zagarrigo cresce giorno dopo giorno e la Pettinelli inizia ad avere paura di perdere il compagno.

L’opinionista potrebbe chiedere il falò di confronto ed uscire dal programma nella prossima puntata del reality show.

GUARDA IL VIDEO CON LE ANTICIPAZIONI.