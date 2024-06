Tutto pronto per la prima puntata di “Temptation Island 2024“, il viaggio nei sentimenti che torna a grande richiesta sugli schermi di Canale 5 in prima serata da giovedì 27 giugno. Scopriamo insieme le coppie di concorrenti, ma anche i single tentatori e tentatrici di questa edizione.

Temptation Island 2024, quando in tv e orario

Da giovedì 27 giugno 2024 dalle ore 21.36 appuntamento con la prima puntata di “Temptation Island 2024“, il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Il programma torna a raccontare ed esplorare la forza e la debolezza dei rapporti di coppia messi a dura prova dalla presenza di un gruppo di tentatori pronti a mettere in crisi relazioni altrui considerate solide. Una prova del nove per chi non crede all’infedeltà che da anni catalizza l’attenzione di milioni di telespettatori e del mondo dei social.

Al centro del programma sette coppie di fidanzati che hanno contattato la redazione del programma per capire la natura del loro rapporto e dei loro sentimenti. A raccontare questo roller coster di emozioni c’è Filippo Bisciglia, narratore del programma, pronto ancora una volta a raccontare le emozioni, le paure, i dubbi, le mancanze e ogni sfaccettatura del rapporto di coppia dei 14 protagonisti -non sposati e senza figli in comune- di questo viaggio nei sentimenti.

Le coppie di Temptation Island 2024: qualcosa su di loro

Ecco le coppie di concorrenti di Temptaion Island 2024:

Alessia , 30 anni e Lino , 29 anni, fidanzati da quattro anni;

Temptation Island 2024, la location

Anche quest’anno la location di Temptation Island 2024 è Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula in Sardegna. Un luogo paradisiaco immerso nella macchia mediterranea con spiagge assolate e bagnate da acque limpide e cristalline. Le sette coppie, una volta sbarcate sull’isola, dovranno separarsi per 21 giorni e convivere all’interno di due villaggi in compagnia di single tentatori e single tentatrici.

Temptation Island 2024: le single e i single del reality

Durante il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2024, i concorrenti e le coppie di fidanzati e fidanzati in questo periodo di separazione faranno la conoscenza di 26 single: 13 donne e 13 uomini divisi nei rispettivi villaggi. Durante le settimane i fidanzati e le fidanzate dovranno per forza di cose approcciarsi ai single tentatori e tentatrici mettendosi così alla prova raccontando la propria vita, esperienze e anche i problemi del loro rapporto.

L’obiettivo di Temptation è quello di capire a fondo la vera natura del loro rapporto di coppia, dei loro sentimenti, delle loro emozioni di ciò che veramente provano nei confronti dei loro partner. Ecco la lista dei single tentatori e delle single tentatrici.

L’appuntamento con Temptation Island 2024 è da giovedì 27 giugno in prima serata su Canale 5.