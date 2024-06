Chi sono i single tentatori di Temptation Island 2024? Tutti i nomi

Chi sono i single che tenteranno le fidanzate che partecipano a Temptation Island 2024? Il viaggio nei sentimenti sta per iniziare e in anteprima sono stati svelati i nomi dei ragazzi che popolano il villaggio delle fidanzate. Scopriamoli tutti.

Temptation Island 2024, chi sono i single tentatori

Non sembrano esserci volti noti di Uomini e Donne (non c’è Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano che era stato accostato dal web al programma). Non ci sono neanche le non scelte dei tronisti (vedi Beatriz) nella nuova edizione di Temptation Island. Il programma, condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda giovedì 27 giugno 2024 in prima serata su Canale 5. Saranno 13 i tentatori che metteranno alla prova l’amore delle sette coppie che partecipano a questa edizione. Conosciamoli meglio.

Filippo, 31 anni di Modica. Laureato in scienze motorie e in economia aziendale. Lavora nell’azienda di famiglia che tratta il marmo. Ama il padel, il tennis, e il kitesurf. Ha brevetti da sub fino ai 40 metri.

Simone, 32 anni di Pisa. È stato un calciatore professionista di serie B e serie C, è cresciuto nella primavera dell’Inter. Vorrebbe diventare allenatore. Oltre al calcio, il tennis è una sua grande passione.

Andrea, 32 anni. Vive a Madrid dove ha un cocktail bar. Ha un figlio di 7 anni, è molto legato alla sua famiglia. Parla spagnolo, italiano e francese e ama calcio e palestra.

Luigi, 33 anni di Caserta. Medico specializzando in igiene e medicina preventiva, è stato in prima linea durante il covid, andando nelle case a visitare i pazienti. Ha origini nobili e ha giocato come portiere a calcio, inoltre suona il pianoforte e va in palestra.

Giovanni, 26 anni di Siena. Lavora in un’azienda farmaceutica. Ha una vita molto frenetica, si alza presto per allenarsi, andare in bicicletta, correre e giocare a padel.

Jakub, 24 anni di Verona. Lavora con il papà nella sua ditta edile. Ama leggere e allenarsi.

Carlo, 28 anni di Porto San Giorgio (Fermo). Imprenditore che gestisce diverse case vacanza. Gioca a calcio, va in palestra e gioca a tennis.

Federico, 34 anni di Faenza. Ha aperto 2 locali nella sua città e produce un suo gin dal 2020. Ha vissuto a Londra per alcuni anni dove ha imparato il mestiere del bar tender. Ama viaggiare, fare palestra ed è appassionato di segni zodiacali.

Maicol, 28 anni di Gubbio. Operaio metalmeccanico. Ha 2 gatti. Ama la fotografia, viaggiare, nuotare, andare in palestra e giocare a tennis. È molto legato alla mamma.

Fabio, 27 anni di Napoli. È proprietario di una scuola calcio che gestisce insieme alla mamma, è molto legato alla sua famiglia. Ama anche la boxe e il crossfit.

Fede, 23 anni di San Giovanni Rotondo (Foggia). Vive a Ferrara dove studia scienze motorie e fa il personal trainer. Ha vissuto alcuni mesi a Fuerteventura. Ama tutti gli sport: muay thai, snowboard, bicicletta, motocross, downhill…

Roberto, 30 anni di Gela. Laureato in ingegneria civile e ambientale ha conseguito un master in sicurezza sui luoghi di lavoro. Le sue passioni sono la boxe, la palestra e il calcio e si è appassionato al pilates.

Andy, 28 anni di Novara. Gestisce un magazzino logistico. È molto legato alla sorella di 21 anni. Nel suo tempo libero ama leggere, andare a correre, giocare a calcio e allenarsi.

Chi sono le 7 fidanzate

I single tentatori dovranno corteggiare le fidanzate che partecipano al programma. Si tratta di Siria (22 anni); Jenny (26 anni); Ludovica; Martina (26 anni); Vittoria (34 anni) e Alessia (30 anni).