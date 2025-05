Torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin nel weekend di Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 3 e domenica 4 maggio 2025.

Verissimo, gli ospiti di sabato 3 maggio 2025

Sabato 3 maggio 2025 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata di “Verissimo“, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Si parte con una intervista a Veronica Gentili, la conduttrice de Le Iene Show che approda per la prima volta al timone de L’Isola dei Famosi. In studio con lei anche l’inviato Pierpaolo Pretelli pronto a raccontare le avventure dei naufraghi dall’Honduras.

E ancora in studio spazio ad Antonella Mosetti, ex ragazza di Non è la Rai, che è pronta a lanciarsi dall’elicottero per partecipare nelle vesti di naufraga a L’Isola dei Famosi. Si prosegue poi con una intervista imperdibile allo chef stellato Giorgio Locatelli. Tra i protagonisti anche: la signora della tv Mariolina Cannuli e la cantante Emma Muscat. Infine la prima intervista di coppia per Briga e la moglie Arianna.

Verissimo, gli ospiti di domenica 4 maggio 2025

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 4 maggio 2025 con la seconda puntata del programma di interviste condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della puntata di domenica Simona Ventura. La conduttrice è pronta a ricoprire per la prima volta il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi dopo esserne stata conduttrice e concorrente. In studio anche l’atteso ritorno di Cristina Plevani, la vincitrice del primo Grande Fratello che dopo 25 anni ha deciso di mettersi in gioco accettando di partecipare a L’Isola dei Famosi.

Spazio ad un omaggio all’attore Alain Delon con la presenza della figlia Anouchka, mentre per ricordare Giulia Tramonano, in studio ci sarà la sorella Chiara. Infine, Annalisa Minetti parlerà per la prima volta del periodo complicato che sta vivendo.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5.