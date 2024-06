Ci siamo: mancano poche ore alla partenza della dodicesima edizione di Temptation Island 2024 e cominciano a trapelare le prime notizie su tentatori e tentatrici. Dopo l’annuncio delle coppie di fidanzati pronti a mettere in gioco i propri sentimenti, è il momento di scoprire i nomi di tutte le donne single tentatrici di questa edizione.

Le donne single tentatrici di Temptation Island 2024

Si riaccendono i riflettori su Temptation Island 2024, il viaggio nei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia in prima serata da giovedì 27 giugno su Canale 5. Sette coppie sono pronte a mettere alla prova le loro storie, alcune di esse già in crisi, all’interno dell’Is Morus Relais in Sardegna in compagnia di tentatori e tentatrici single. Ecco la lista di tutte le donne single tentatrici chiamate a tentare i sette fidanzati.

Gaietta, 23 anni di Pescara, vive a Milano da sola. È laureata in ingegneria gestionale e sta completando la magistrale. Ama andare in palestra, l’equitazione, suona la chitarra e il pianoforte e sa guidare la moto;

Siriana, 24 anni di Rieti. È un’imprenditrice: gestisce 3 case di riposo di sua proprietà. Ama il pilates e l’equitazione;

Sofia, 27 anni italo-uruguyana vive a Perugia. Nata in Uruguay dove ha vissuto fino ai 5 anni, si è trasferita a Valencia e infine in Italia. E’ laureanda magistrale in relazioni internazionali. Parla italiano, spagnolo, inglese e un po’ di portoghese. Ama il disegno, la

pittura e giocare a pallacanestro.

Mara, 28 anni di Taranto. Da circa 1 mese ha aperto una sua accademia di lashmaker nella quale insegna. È molto legata alla sua famiglia e al suo cagnolino di 4 anni. Le piace il ballo;

Nicole, 25 anni di Milano. Studia per diventare personal trainer e insegnante di posturale. Vive con la nonna alla quale è molto legata. Le piace giocare a tennis;

Noemi, 21 anni di Napoli. È una ballerina professionista e modella. Non ha i social perché preferisce conoscere le persone faccia a faccia.

Nel villaggio Is Morus Relais in Sardegna nel ruolo di tentatrici di Temptation Island 2024 ci sono anche:

Teresa, 32 anni. È cresciuta tra Verona e Sassuolo dove al momento vive con il padre. Gestisce un e-commerce di ceramiche e pavimenti. Ha vissuto a Londra dove ha imparato l’inglese. Ama la palestra e la corsa;

Jennifer, 22 anni di Cosenza. È una speaker radiofonica e sta prendendo il tesserino per diventare giornalista. Ama il canto, il ballo e la palestra;

Melania, 23 anni di Padova. Studentessa di mediazione linguistica, parla inglese, tedesco e spagnolo. Pratica pole dance ed e’ sempre alla ricerca di nuovi stimoli;

Chiali, 25 anni di Vajont, Pordenone. Estetista. Abita con la mamma e la nonna. Ama le passeggiate, la natura, gli animali e lo yoga;

Maika, 30 anni di Roma. Ha delle pescherie con annessi ristoranti che gestisce con la famiglia. Si occupa un po’ di tutto ma principalmente fa servizio ai tavoli. Ama la palestra e la danza.

Karina, 28 anni di origini russe, abita a Grosseto. Si è laureata in scienze politiche, fa l’hostess negli eventi. Ama ballare, pratica danza sui tacchi e va in palestra;

Marta, 33 anni di Lucca. Laureata in design, il suo sogno era quello di diventare arredatrice di interni ma passare le giornate davanti al computer non faceva per lei. Al momento gestisce un ristorante. Ama disegnare, viaggiare e fare lunghe passeggiate.