Quinta puntata ricca di avvenimenti, quella di Temptation Island 2019 di lunedì 22 luglio. Ma come fare per rivederla, in streaming on demand? Beh, ecco qui il collegamento ufficiale che rimanda gratuitamente al video Mediaset / Witty tv.

Ripercorriamo, allora, quanto successo ieri, in prima serata su Canale 5, col nuovo filmato completo dell’intera replica integrale. Qui, in basso, anche l’elenco di collegamenti ipertestuali e il relativo recap con tutte le recenti news riguardanti le tre coppie rimaste in trasmissione:

Temptation Island 2019 finisce ufficialmente lunedì prossimo, 29 luglio, con la sesta ed ultima puntata. Secondo altre anticipazioni, martedì 30 luglio dovrebbe andare in onda lo speciale dedicato alle coppie “dopo” la fine programma. A lunedì!