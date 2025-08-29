Dopo il successo estivo di Temptation Island 2025, Mediaset ha deciso di programmare un nuovo speciale per mostrare gli sviluppi delle coppie di fidanzati e non solo. Scopriamo insieme cosa vedremo grazie alle immagini del promo.

Temptation Island 2025 torna a settembre

L’edizione estiva di Temptation Island 2025 è stata la più seguita degli ultimi anni. Basti pensare che la puntata finale ha fatto registrare una media del 29.9% di share e 3.853.000 di telespettatori. Anche per questo Mediaset ha deciso di riproporre in prima serata una puntata speciale di Temptation Island. In genere scoprivamo cosa era accaduto alle coppie nel salottino di Uomini e Donne, ora invece avremmo uno spazio tutto dedicato ai fidanzati e tentatori.

Ma cosa vedremo in questa puntata speciale? Non si tratta della versione autunnale del programma ma di un seguito di quanto andato in onda a luglio.

“Temptation Island vi aspetta con imperdibili novità, grandi sorprese e rivelazioni davvero inaspettate!”.

Molto probabilmente la puntata speciale andrà in onda a settembre, tra la terza e quarta settimana, sempre in prima serata su Canale 5. Il viaggio nei sentimenti delle sette coppie quindi non è giunto al termine ma continua come dichiarato dal conduttore Filippo Bisceglia.

Cosa verrà mostrato nella puntata speciale

Dopo 8 puntate e una che mostrava cosa era accaduto un mese dopo, scopriremo ora come hanno trascorso le vacanze i protagonisti di questa edizione. Vedremo anche il famoso gazebo di Antonio e cosa è accaduto ad alcune coppie che sono uscite separate dal programma come Lucia e Rosario e Valerio e Sarah. In molti in questi giorni hanno visto delle foto all’Olimpico del ragazzo in compagnia della tentatrice Ary ma la loro storia è proseguita fuori da Temptation Island?

Al momento il promo mostra nel dettaglio solo queste tre coppie ma non è da escludere che la puntata spieghi cosa è accaduto anche alle altre quattro coppie.