Temptation Island 2025 e poi e poi torna stasera, lunedì 22 settembre 2025, con l’ultimo speciale dedicato ai protagonisti di questa edizione da record. Oggi scopriremo cosa è successo alle coppie di fidanzati tra colpi di scena, tradimenti e momenti di felicità. Ecco alcune anticipazioni!

Temptation Island 2025 oggi su Canale 5: le anticipazioni

Stasera, lunedì 22 settembre 2025, dalle ore 21.35 va in onda la seconda ed ultima puntata di Temptation Island 2025 e poi…e poi... con Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Dopo il grandissimo successo della scorsa settimana, il viaggio nei sentimenti torna in tv con il secondo ed ultimo speciale focalizzato sulle altre coppie di fidanzati. Questa sera scopriremo come procede la storia d’amore tra Valentina e Antonio. I due, dopo aver superato problemi di fiducia sono usciti più innamorati che mai dal programma con tanto di promessa di matrimonio arrivata durante il falò di confronto. Come procedono i preparativi per le nozze?

Spazio poi alla coppia formata da Alessio e Sonia M, i due avvocati che si sono ritrovati dopo tre falò di confronto. Dopo una breve rottura, la coppia ha deciso di riprovarci ancora e chissà che anche loro non possano sorprendere i telespettatori con un annuncio a sorpresa.

Speciale Temptation Island 2025 e poi…e poi…: le ultime novità per le coppie

Nella seconda puntata dello speciale di oggi di Temptation Island 2025 e poi…e poi…, Filippo Bisciglia è pronto ad incontrare anche la coppia formata da Simone e Sonia B. Dopo il falò di confronto da cui Sonia ha deciso di uscire da sola, i due si sono ritrovati fuori dal programma riscoprendo di essere ancora innamorati. La coppia è tornata insieme e ha raccontato l’evoluzione del rapporto nello speciale “Un Mese dopo” annunciando anche di essere in dolce attesa. Durante la puntata di stasera chissà che la coppia non decida di condividere con il pubblico il sesso del futuro nascituro/a.

Infine spazio anche alla coppia formata da Angelo e Maria Concetta che sono usciti separati dal programma. E’ davvero finita tra i due, Maria Concetta ha deciso di dare un’altra possibilità all’ex Angelo?

