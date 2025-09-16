E’ ufficiale: Rosario Guglielmi di Temptation Island è un nuovo tronista di Uomini e Donne. L’annuncio durante la prima puntata dello speciale “Temptation Island e poi…e poi…”.

Rosario Guglielmi dopo Temptation Island arriva sul trono di Uomini e Donne

Dopo l’esperienza televisiva di Temptation Island, Rosario Guglielmi ha accettato di sedere sul trono della nuova edizione di Uomini e Donne. Tra i protagonisti dell’ultima edizione da record del reality dei sentimenti di Canale 5, Rosario ha conquistato il pubblico per via della sua tormentata storia d’amore con la (ex) fidanzata Lucia Ilardo. Il percorso a Temptation Island è iniziato per scelta della fidanzata Lucia Ilardo che l’ha messo dinanzi ad un out out sulla convivenza. Alla fine del percorso, nonostante l’avvicinamento di Lucia ad un single tentatore, Rosario ha deciso di andarle incontro pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita. A sorpresa però nello speciale “Temptation Island un mese dopo”, Rosario scopre qualcosa di assolutamente inedito: la fidanzata Lucia dopo il programma ha incontrato il single tentatore Andrea con cui ci sarebbe stato anche un bacio.

Una scoperta che ha deluso tantissimo Rosario mettendo così in crisi la relazione. A distanza di diversi mesi la situazione non è cambiata; anzi Rosario è single e ha smentito ogni indiscrezione su un possibile flirt con Siriana, ex tentatrice di Temptation Island. Anzi durante lo speciale Filippo Bisciglia l’ha messo dinanzi ad una scelta: accettare o meno il trono di Uomini e Donne.

Chi è Rosario Guglielmi di Temptation Island, il nuovo tronista di Uomini e Donne

La seduta rosso del trono di Uomini e Donne ha stupito Rosario Gugliemi di Temptation Island. La prima reazione, infatti, l’ha spinto a rifletterci: “no ragazzi aspettate un attimo ci devo pensare. Ho paura di tante cose…sto parlando pure da solo…”. Alla fine però Rosario non ci ha pensato un attimo accettando la proposta di sedere sul trono più famoso della televisione italiana. “Credo che forse una possibilità me la merito, spero di riuscirmi ad aprire nuovamente come ho sempre fatto con la consapevolezza che l’amore esiste, vero, senza freni. Quindi va bene” – ha detto Rosario Guglielmi, nuovo tronista di Uomini e Donne.

Una nuova esperienza televisiva per il 29enne di Milano che condividerà il dating show di Maria De Filippi con Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island, e la “nip” Cristiana Anania.