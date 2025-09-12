Cresce l’attesa per la messa in onda in tv di “Temptation Island 2025 – E poi“, lo speciale inedito condotto da Filippo Bisciglia e dedicato alle coppie protagoniste dell’ultima edizione da record. Ecco quando va in onda su Canale 5 e le anticipazioni.

Temptation Island 2025… E poi…E poi torna su Canale 5: la data

Ci siamo: lunedì 15 settembre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con lo speciale “Temptation Island 2025 – E poi” presentato da Filippo Bisciglia su Canale 5. A distanza di poche settimane dall’ultima puntata del 31 luglio che ha fatto registrare ascolti da record con 4.601.000 spettatori e il 32.9% di share, il reality show dei sentimenti torna per la gioia di tutti! Il format, infatti, si conferma un successo universale, visto che il programma ha conquistato anche i più giovani con dati pazzeschi: share al 51.11% nella fascia 15 – 34 anni.

L’ultima edizione ha catalizzato l’attenzione di tutti, complice il racconto di storie di vita comune in cui milioni di telespettatori si sono immedesimati. Nello speciale di Temptation Island il pubblico potrà scoprire cosa è successo alle coppie di concorrenti di questa stagione. Durante lo speciale, infatti, Filippo Bisciglia torna a raccontare il percorso delle sette coppie protagoniste dell’ultima stagione. Non solo, in arrivo novità e colpi di scena per diverse coppie una volta usciti dal reality.

Temptation Island 2025 – E poi…E poi, le coppie dello speciale su Canale 5

Cosa è successo alle sette coppie di Temptation Island 2025 una volta lontani dalle telecamere? E’ arrivato il momento di scoprirlo con lo speciale Temptation Island – E poi”, viso che i telespettatori potranno rivedere tutti i protagonisti dell’ultima stagione. A cominciare da Alessio e Sonia M, una delle coppie che ha maggiormente diviso il pubblico, ma anche Antonio e Valentina che hanno lasciato il falò con una promessa di matrimonio. E ancora cosa sarà successo a Rosario e Lucia dopo la scoperta di un presunto tradimento con un tentatore?

Tra i protagonisti anche Angelo e Maria Concetta, Simone e Sonia B., Denise e Alessio e Valerio e Sarah, il cui falò di confronto finale è stato tra i più seguiti ed emozionanti di questa edizione.

L’appuntamento con ‘Temptation Island… e poi… e poi‘ è per lunedì 15 settembre alle 21.20 su Canale 5.