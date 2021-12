Tempesta d’Amore, anticipazioni puntate tedesche. Cosa accadrà prossimamente nella soap tedesca? Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni in Italia stiamo assistendo all’incredulità di Seline, che dopo aver creduto morto il marito per quattro anni se lo è ritrovato davanti in ottima salute. Le notizie che arrivano dagli spoiler tedeschi però ci dicono che ben presto la donna sarà chiamata a fare una scelta, e tutto non sarà così scontato… Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Tempesta d’Amore, anticipazioni tedesche: l’arrivo di Seline al Fürstenhof

È passato un po’ di tempo da quando Seline è giunta al Fürstenhof, affranta per una situazione economica e familiare non certo facile. Cornelius, il marito, era morto, lasciandola da sola con i figli a combattere con una crisi economica gravissima.

Giunta all’hotel ha trovato un lavoro ma non solo. Il suo cuore ha infatti iniziato a battere per Christoph e ben presto la donna ha scoperto che il suo amore era corrisposto. Era l’inizio di una nuova vita, con una svolta che le permetteva di lasciarsi alle spalle un passato doloroso. Ma tutto sembra riaffacciarsi nella sua vita quando Lars arriva in albergo.

Giunto a Bichlheim per portare a termine un piano che prevede di incastrare Eric Vogt, il vero responsabile di una truffa messa a punto anni prima, Lars è destinato a portare scompiglio nella vita di Seline. Si tratta infatti di Cornelius, ovvero il marito che la donna ha creduto morto per ben quattro anni, costretto a cambiare identità per riuscire a dimostrare la sua innocenza. Ma le sorprese non sono finite perché il ragazzo che Cornelius sa essere responsabile dell’accaduto è in realtà il fratello di Florian, ovvero del fidanzato della figlia.

Cornelius non può fare a meno di rivelare la sua vera identità alla figlia, chiedendole aiuto per portare a termine il suo piano e poter dimostrare la colpevolezza di Eric, mentre decide di mantenere il massimo riserbo con Seline. L’uomo chiede anche a Maja di non rivelare alla madre il loro segreto.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, puntate tedesche: Seline fa una scelta difficile

Inizialmente la scoperta che Cornelius è vivo, e che lui e la figlia l’hanno ingannata, provoca grande rabbia in Selina, che comunque decide di mantenere il segreto dell’uomo senza svelare a tutti la sua vera identità. Lars/Cornelius però mostra ben presto segni di sofferenza nel vedere Seline così vicina a Christoph.

Neppure per la donna la situazione è semplice, e presto si trova a decidere se schierarsi dalla parte di Christoph o proteggere Cornelius. Quando il Saalfeld le chiede di sposarlo, la Von Thalheim accetta di buon grado. A quel punto a Cornelius non rimane che lasciare il Fürstenhof con il cuore spezzato. È veramente scritta la parola fine nella relazione tra Seline e Cornelius? In realtà quello dell’uomo è solo un arrivederci e ben presto lo rivedremo a Bichleim. Per sapere gli esiti di questa vicenda, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni tedesche Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.