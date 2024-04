Pietro Fanelli ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2024. La diciottesima edizione del reality show prosegue tra ritiri ed espulsioni senza contare gli ascolti non proprio entusiasmanti dell’era posta Ilary Blasi. Dopo qualche giorno di completa solitudine su Playa Coco, il giovane concorrente decide di lasciare il gioco. Perchè? Cosa è successo?

Pietro Fanelli abbandona l’Isola dei Famosi 2024: “percorso giunto al termine”

Pietro Fanelli ha definitivamente lasciato l’Isola dei Famosi 2024. Il giovane naufrago dopo aver vissuto per qualche giorno da solo su Playa Coco è tornato dai compagni d’avventura facendo scattare l’ennesima lite. Ad un certo punto decide di abbandonare il reality.

«Ciao ragazzi chiedo scusa a tutti per quello che ho detto. Mi dispiace se ho ferito qualcuno, vi auguro l’esperienza più bella del mondo» – ha detto Pietro che ha salutato tutti i naufraghi – «per me è un saluto perchè vivo questa esperienza secondo la mia interiorità». Nel segreto del confessionale ha poi aggiunto: «ho sentito che il mio percorso in questo gioco è giunto al termine, ho deciso di porgere le ultime parole. Sono contento di averci a che fare adesso per un ultimo saluto.».

Pietro Fanelli ha deciso di ritirarsi da “L’Isola dei Famosi”. Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination: Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich.

Dopo l’uscita di Pietro Fanelli dal gioco, l’Isola ha comunicato: «Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination: Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich».

Pietro Fanelli ha violato il regolamento de L’Isola dei Famosi 2024

L’abbandono di Pietro Fanelli a L’Isola dei Famosi 2024 arriva dopo la violazione del regolamento del gioco. Il naufrago, spedito su Playa Coco per una missione, ha ricevuto una punizione da parte dello spirito dell’Isola per l’errato utilizzo delle pergamene che gli erano state fornite per esortarlo alla scrittura.

«Lo Spirito dell’Isola è deluso. Le pergamene erano state donate per alimentare la vena poetica, non per alimentare il fuoco. Cosa severamente vietata. Per punizione, dalla ricompensa promessa verranno tolti i due pomodori» – è la comunicazione dell’Isola.

Il giovane concorrente non si è scomposto più di tanto, anzi ha commentato: «due pomodori in meno non fanno di certo la differenza. Dato che non sono capace di gestire il fuoco e sono un completo idiota nell’utilizzarlo e anche per cucinare, io non ho mai cucinato in vita mia, mi sono tenuto due fogli di carta e uno l’ho utilizzato per dare un’ultima speranza di fuoco e si è acceso. Incredibilmente sono riuscito a cucinare tutto il riso. Adesso ho la forza per scrivere. Se avessi preferito la poesia al mangiare in questo caso specifico, non sarei riuscito a scrivere e quindi non c’è nessun problema, ho fatto una buona scelta».

Pietro Fanelli litiga con i naufraghi per la pasta

Ma non finisce qui perchè il naufrago, una volta lasciata Playa Coco per ricongiungersi con i naufraghi, ha litigato con tutti per la pasta. «La pasta è mia, la mangio subito. È mia, l’ho guadagnata. Sono stufo delle regole, non c’è nessuno che ci comanda. Non voglio litigare però non attacchiamoci per niente. È un gioco. Se voglio anche il riso? Io sono generoso e vi do la mia pasta, se non mi date il vostro riso, sarà la gente a giudicarvi» – ha detto Pietro.

Greta Zuccarello è stata tra le prime a reagire: «non è la tua pasta, è per il gruppo. Altrimenti sai cosa c’è? Ti prendi la tua ca**o di pasta e vai nell’altra isola e stai da solo. Te la puoi prendere tutta. Ti hanno detto di portare la ricompensa al gruppo. Hai rotto le pa*** Pietro. Penso che Pietro sia veramente scorretto. Può mangiare tutta la pasta che vuole mangiare, non mi interessa niente, ma non mi faccio trattare così da nessuno».