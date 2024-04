Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 20 al 26 aprile 2024 – preannunciano grandi novità. La soap tedesca, che da lunedì 11 marzo si è trasferita nella fascia mattutina di Rete 4, promette grandi colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Josie, che deciderà di lasciare Leon. Nelle prossime puntate della soap anche un’altra coppia “storica” deciderà di porre fine alla relazione. Curiosi di sapere di chi si tratta? Continuate a leggere per scoprire tutte le news.

Anticipazione Tempes ta d’amore, trame puntate dal 20 al 26 aprile 2024

Leon è preoccupato dalla situazione che è venuta a crearsi con la sua amata Josie. Il ragazzo si accorge che la sua partner è sempre più distante, e per provare a recuperare il rapporto prende una decisione importante.

“Mi vuoi sposare?” con queste parole Leon cercherà di riconquistare quel posto speciale nel cuore di Josie. La proposta di matrimonio però non avrà l’effetto desiderato, e la giovane Klee – sebbene sconvolta – decide di rifiutare.

Josie si rende conto di non amarlo, ma di essere ancora legata a Paul, e dopo aver messo la parola “fine” alla sua relazione con Leon, corre da Lindbergh. Paul e Josie ritrovano per caso la torre su cui si erano giurati amore eterno. Quale posto migliore per fare all’amata la sua proposta? Paul si inginocchia davanti e lei e le chiede di sposarlo.

Leon nel frattempo decide di lasciare per qualche giorno il Fürstenhof per schiarirsi le idee.

Tempesta d’amore, spoiler al 26 aprile 2024

Nei prossimi episodi Tempesta d’Amore vedremo anche un’altra coppia dirsi “addio”. Alexandra – combattuta tra Markus e Christoph – vive sentimenti contrastanti. Da una parte vuole salvare il suo matrimonio, soprattutto dopo le parole di Yvonne, e dall’altra non smette di pensare a Christoph.

La donna – durante una cena con il marito e la figlia – sente di tenere molto alla famiglia, e per questo motivo decide di risposare Markus.

Più tardi però, nello scrivere le promesse matrimoniali, Alexandra trova l’ispirazione solo pensando al Saalfeld. Quando il marito cerca l’intimità con lei, si rende conto di non volere più la vicinanza del suo compagno e di amare profondamente Christoph.

Dopo una serie di dubbi e ripensamenti, Alexandra prende la sua decisione e sceglie di lasciare Markus perché non riesce a ignorare i suoi sentimenti che prova per Christoph. Dopo questa cocente delusione anche Markus si appresta a lasciare il Fürstenhof. Neppure la figlia di Alexandra prende bene la decisione della madre.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Carolin decide di lasciare casa dei Sonnbichler per non essere costretta a vedere sempre Vanessa, ma le cose non migliorano e Carolin è costretta a pretendere chiarezza dalla Sonnbichler.

Valentina cerca di ritrovare la serenità andando a pesca con Robert e Alfons. Una discussione con il padre la convince però a lasciare il paese.

Shirin viene dimessa dall’ospedale e si trasferisce da Gerry. Il ragazzo si prende cura di lei e non vuole lasciarla sola, nonostante lei gli dica di stare bene. Gerry pensa così di nascondersi in casa per tenerla d’occhio, ma lei lo scopre e va su tutte le furie.

Josie – che dal punto di vista sentimentale vive una settimana decisamente intensa – ha anche una nuova sfida da affrontare in campo professionale. Insieme ad André la giovane pasticcera si prepara a vincere la sfida delle praline di cioccolato. Una brutta sorpresa però attende i due.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 9:45 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.