Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 7 al 13 ottobre 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete4. I nuovi episodi inediti saranno incentrati sul dramma di Constanze, che – nonostante l’operazione sia andata bene – continuerà a non sentire le gambe. Vediamo in dettaglio cosa accadrà.

Anticipazioni Tempes ta d’amore, trama puntate dal 7 al 13 ottobre 2023

L’operazione di Constanze è andata bene ma – nonostante ciò – la donna non riesce a ritrovare la sensibilità nelle gambe. É disperata e Paul non se la sente di lasciarla sola in un momento simile e le resta accanto. D’altro canto non se la sente neppure di continuare a mentirle, per cui va da Josie per spiegarle la situazione e dirle che è meglio che loro due si separino.

Per cercare di consolare la figlia, Yvonne ed Erik la invitano a cena, ma Josie sembra non riuscire a superare la sofferenza legata alla separazione da Paul.

Andrè intanto cerca di dare il meglio di sé in cucina e – quando si accorge di non riuscirci – chiede aiuto al cappello “magico”.

Tempesta d’amore, spoiler al 13 ottobre 2023

Nelle prossime puntate Tempesta d’Amore in onda su Rete4 assisteremo a una serie di eventi inquietanti. Al Fürstenhof si verificano una serie di furti: alcuni portafogli – compreso quello di Christoph – vengono rubati. Vanessa sospetta che l’autore dei furti sia un ospite dell’hotel – e più precisamente la signora Schumacher – e insiste con l’albergatore affinché controlli i bagagli della donna e del marito prima che i due lascino l’albergo.

La signora Schumacher però suggerisce a Christoph di controllare prima le tasche del cappotto di Vanessa. La giovane viene licenziata in tronco ma – grazie all’aiuto e alla complicità di Alfons e Max, che con uno stratagemma riescono a smascherare la coppia di ospiti – riottiene il suo posto alla reception.

Intanto Werner sospetta di Carolin e – per metterla alla prova – va da lei e lascia cadere a terra il portafoglio. La donna si sente umiliata. Michael raggiunge la donna alle scuderie per parlarle e i due finiscono per baciarsi. Subito dopo Carolyn gli dice che è stato uno sbaglio, e Michael si scusa per essersi lasciato travolgere dalle emozioni.

Christoph rivede Ariane in un incubo, e lei gli dice che non si libererà mai della sua presenza. L’albergatore vuol sapere perché la Kalenberg ha trasferito il suo conto in Svizzera.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.