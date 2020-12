Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 5 al 11 dicembre 2020 ci svelano che vivremo momenti di tensione legati a Franzi, Tim e al loro futuro. Le ultime vicende hanno infatti allontanato i due ragazzi: Tim si è lasciato incastrare dalle bugie di Nadja finendo per sposarla e Franzi ha trovato in Steffen un ottimo socio in affari per la sua produzione di sidro.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 5 al 11 dicembre 2020

Quando il giovane Saalfeld si rende conto che in realtà è Franzi la donna della sua vita potrebbe essere troppo tardi. La trova infatti addormentata e teneramente abbracciata a Steffen dopo che i due hanno fatto l’amore.

Provato da ciò che ha appena scoperto e timoroso di perdere per sempre la donna che ama, il giorno dopo la segue a cavallo per dichiararle, seppur tardivamente, i suoi sentimenti. Franzi tra le lacrime gli confessa però che ormai ha scelto di stare con Steffen e a quelle parole il ragazzo teme che la loro storia possa davvero essere finita per sempre.

Tim non è certo il solo Saalfeld ad aver commesso un immenso sbaglio in campo sentimentale: anche suo padre ha fatto un errore di valutazione che potrebbe davvero costargli molto caro. Ariane non è affatto la donna che lui credeva ed i suoi comportamenti dimostrano sempre più che il suo unico scopo è quello di distruggerlo. Ariane cerca infatti di impedire con ogni mezzo che Cristoph possa versare la somma che cancellerebbe tutti i suoi problemi fiscali, dopo che l’uomo era stato accusato di evasione fiscale.

A salvare la situazione è Dirk, che impedisce ad Ariane di portare a termine i suoi piani. Anche Linda comincia a nutrire forti sospetti sulla donna, seguita dallo stesso Cristoph.

Spoiler Tempesta d’Amore: i sospetti di Cristoph

Quando il Saalfeld trascorre la notte con Ariane e scopre che lei riceve strane telefonate da una certa Karla le fa qualche domanda sul suo passato. Davanti alla reticenza di Ariane di parlare delle sue origini finisce per insospettirsi a tal punto da chiedere a Schulz di fare qualche ricerca. Ma quando lei scopre che Cristoph sta indagando sul suo passato decide di lasciarlo.

Cosa nasconde Ariane? Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.