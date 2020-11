Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 21 al 27 novembre 2020 ci svelano che avremmo modo di assistere a nuove vicende che animeranno il Fürstenhof. Stavolta saranno gli agenti del fisco a dare grattacapi a Christoph che dovrà difendersi da un’accusa di evasione fiscale. Nel tentativo di salvare il salvabile l’uomo arriverà a chiedere a Linda ed a Tim di intestarsi le suo quote del Fürstenhof, ma entrambi rifiuteranno sapendo che così facendo commetterebbero un reato. Con il rifiuto dei due Christoph rischierà davvero di perdere tutto ciò che è riuscito a costruire. Come se non bastasse ai problemi con il fisco se ne aggiungeranno altri a tenere sveglio il Saalfeld.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 21 al 27 novembre 2020

L’idea di non essere il vero padre del piccolo Emilio continuerà a risultare insopportabile a Robert, che con le sue amarezze finirà per deludere ed offendere Eva. La donna, esasperata dall’atteggiamento di Robert, finirà per chiedergli di non presentarsi al battesimo del piccolo. Natascha viene a sapere da André che Michael partirà a breve: l’uomo ha trovato lavoro in un ospedale di Berlino e si metterà in viaggio nel pomeriggio. A quel punto Natascha capisce che sta perdendo davvero suo marito, si reca così da lui e gli chiede di non partire perché lo ama.

Spoiler Tempesta d’Amore: i sospetti di Christoph

Nonostante Robert supplichi Eva di rimanere lei sembra avere ormai deciso di andarsene portando con se il piccolo Emilio. Nel parlare con l’uomo che non sembra aver mai accettato il fatto di non essere il padre biologico del bambino Eva gli fa credere che intende andare a vivere dai Sonnbichler.

La tensione ben visibile che si è venuta a creare tra Eva e Robert fa sorgere qualche sospetto anche in Christoph, che inizia a sospettare che il piccolo Emilio possa essere suo figlio. Per sapere però se e come Christoph troverà conferma dei suoi sospetti, cari amici lettori, dovremmo pazientare ancora un po’. Le nostre news per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.