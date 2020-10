Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 3 al 9 ottobre 2020 ci svelano che assisteremo ai sospetti di Meyser, che mentre indaga sull’aggressione subita da Dirk inizia a chiedersi se Tim, André e Linda siano davvero estranei a quanto accaduto. Il ritrovamento di una sciarpa insanguinata in un cassonetto dell’hotel complica ancor più le cose. Meyser non sa ancora che quella sciarpa è stata messa lì da Nadja.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 3 al 9 ottobre 2020

Le condizioni di Dirk intanto migliorano leggermente ed il ragazzo finalmente si risveglia. Se Meyser sperava di poter avere da lui qualche dettaglio in più per individuare il colpevole però, resterà presto deluso: Dirk non ricorda assolutamente niente di quanto accaduto. Nadja si traveste da infermiera e riesce così ad entrare nella stanza di Dirk per provare a convincerlo ad accusare Tim. Intanto il figlio di Cristoph si da alla fuga. Quando riesce a mettersi in contatto con il padre quest’ultimo lo consiglia di fuggire in Thailandia e gli procura un biglietto per Bangkok.

Ma Tim non è disposto a fuggire via e lasciare che il vero colpevole rimanga così impunito. Per questo motivo chiede al fratello Boris di scambiarsi i ruoli, così mentre suo fratello andrà in Thailandia facendosi passare per lui, Tim potrà restare al Fürstenhof e cercare di smascherare il colpevole. Ma l’improvviso ed inaspettato peggioramento delle condizioni di salute di Dirk rischia di mandare a monte tutto.