Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 13 al 19 giugno 2020 ci svelano che Cristoph non tarda a capire che Annabelle ha un piano ben chiaro in mente ed un unico scopo: distruggere il padre. Dopo essersi reso conto che la ragazza lo ha in pugno a Cristoph non rimane che votare a suo favore durante la riunione con i soci.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 13 al 19 giugno 2020

Cristoph sorprende Annabelle mentre cerca di trafugare una cartella dall’ufficio, ma alle domande dell’uomo che le chiede spiegazioni sui motivi che l’hanno spinta a quel gesto e sul contenuto della cartella la ragazza si rifiuta di rispondere.

Franzi apprende da Tim che è stato il ragazzo ad avvelenare il raccolto per poter comprare la fattoria ad un prezzo basso. Non basta tutto l’amore che Franzi ha sempre provato per lui a mascherare la delusione che la ragazza prova nello scoprire di cosa sia stato capace Tim. Fuori di se, Franzi grida a Tim di non farsi vedere mai più.

Nel frattempo Jessica riceve una richiesta di matrimonio da parte di Henry.

Spoiler Tempesta d’Amore: la difficile situazione di Natascha

Natascha sta attraversando uno dei peggiori momenti della sua vita. Quando decide di aprirsi con Robert dalle sue parole si può intuire tutta l’ansia che la donna prova, nel timore di non essere in grado di affrontare la difficile situazione che sta vivendo il marito.

Dopo essersi resa conto che Michael fa ancora uso di farmaci prova ad aprire la borsa del medico, ma la reazione dell’uomo è alquanto inaspettata. Non esita infatti ad allontanarla spingendola violentemente.

Riuscirà a tirarlo fuori dalla sua dipendenza? Per sapere cosa accadrà vi diamo appuntamento alla settimana prossima con le nuove anticipazioni di Sturm der Liebe.