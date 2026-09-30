La storia di Diego Armando Maradona torna a rivivere in uno spettacolo teatrale dal titolo ‘Numero 10‘. Non si tratta di un musical ma di un’opera che unisce danza, musiche e una scenografia cinematografica. Gli attori sul palco saranno infatti scalzi, proprio come nuda era l’anima dell’argentino. Tra ascesa e caduta, verrà mostrata la parte più intima e profonda di Diego, l’uomo oltre il mito, che resta nei cuori di tutti i napoletani. Noi di SuperguidaTV eravamo presenti alla conferenza stampa che si è tenuta al Caffè Gambrinus. Scopriamo insieme come è strutturato lo spettacolo, chi sono gli attori e quando vederlo.

‘Numero 10’ racconta il lato inedito di Diego: dal 3 ottobre al Palapartenope di Napoli

Manca poco alla prima di ‘Numero 10‘. Lo spettacolo teatrale ispirato alla storia di Diego Armando Maradona andrà in scena il 3 e il 4 ottobre 2026 al Teatro Palapartenope di Napoli.

Protagonista, nei panni del Pibe De Oro, è Erasmo Genzini mentre la mamma di Diego è Lina Sastri e il mister Ottavio Bianchi è Maurizio Casagrande. La voce del popolo sarà invece interpretata dal cantante Ivan Granatino mentre Giorgio Borghetti è il Giornalista che incarna l’antagonista di Diego. Ad accompagnare il cast ci saranno 15 ballerini e acrobati (11 uomini e 4 donne) con le coreografie firmate da Rimi Cerloj.

Lo spettacolo sarà diviso in due atti. Nel primo verrà mostrata la scalata di Diego Armando Maradona, con la conquista dello storico Scudetto del Napoli. Nel secondo invece la caduta, con un cambio di colori che rende tutto più drammatico. Ogni elemento scenico infatti riflette la crisi interiore del protagonista per questo sono stati scelti tessuti poveri, colori scuri, ruggine, polvere e cenere. L’unico momento in cui si usa il nero, come spiegato dalla regista Fanelli, è per raccontare l’antagonista, rappresentato da la stampa, che ha ‘privato la vita di Diego dei colori’.

Uno spettacolo che ha al centro la musica con quattro canzoni cantate da Lina Sastri in italiano, alcune rappate da Ivan Granatino e anche una cantata da Erasmo Genzini. Le musiche originali sono di Phil Mer (musicista di Pino Daniele, Pooh e Zucchero). Mentre nel foyer del teatro sarà possibile trovare dei cimeli di Maradona donati dai collezionisti che faranno immergere lo spettatore nel mondo di Diego.

Intervista a Carolina Fanelli, regista dello spettacolo

Prodotto da ‘Coloriamo i Sogni’, ‘Numero 10’ è diretto da Carolina Fanelli che firma la sceneggiatura insieme al giornalista Marino Bartoletti, autore e interprete del monologo di chiusura.

Carolina Fanelli, lei è anche la sceneggiatrice di ‘Numero 10′ che vedremo al Teatro Palapartenope. Ci racconta un po’ com’è nata l’idea di questo spettacolo che non è propriamente un musical.

“Esatto, è uno spettacolo che ha uno stile molto cinematografico. È uno stile in cui cinema e teatro si incontrano e vanno a creare delle suggestioni che sono coinvolgenti ed emozionanti per lo spettatore. L’obiettivo è quello di portare le persone nel mondo di Diego e in quello che lui ha affrontato nella sua vita”.

Attraverso gli attori si cercherà di indagare il lato più profondo e intimo di Diego, non soltanto quello pubblico che usciva sulla stampa.

“Assolutamente, il protagonista Erasmo Genzini ha fatto un lavoro veramente immenso cercando di raccontare il mondo interiore di Diego, le sue paure, i suoi dolori e tutte le ragioni che l’hanno fatto vincere in tutti i sensi nella vita”.

Vi aspettate anche altre tappe o di trasformare questo spettacolo in un film tv?

”È previsto un tour che è già in progettazione e che annuncieremo a breve. Sarà un tour nazionale perché crediamo che questo spettacolo debba raggiungere tutta l’Italia. In tv? Chissà, non so ancora, vediamo”.

È possibile acquistare i biglietti dello spettacolo ‘Numero 10’ sul sito di TicketOne.