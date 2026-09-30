La sospensione di Far away, non più in onda dallo scorso 21 settembre, ha lasciato l’amaro in bocca ai tantissimi fans del serial di Canale 5. Sono sempre di più gli appassionati della serie che – ansiosi di scoprire le vicende della seconda stagione della serie – si chiedono quando tornerà in tv.

Far away torna su Canale 5? Cosa sappiamo

Il primo capitolo di Far away si è concluso sabato 19 settembre, e i fans erano convinti di trovare ad attenderli le prime vicende della seconda stagione già lunedì 21. La sorpresa è stata grande quando – collegandosi come di consueto a Canale 5 – hanno scoperto che la serie turca era stata sospesa.

Le necessità di programmazione Mediaset avevano imposto una completa revisione del daytime feriale di Canale 5, visto anche il ritorno di Uomini & Donne. Con la ripresa – dopo la pausa estiva – del programma ideato e condotto da Maria De Filippi, nel palinsesto autunnale non era più disponibile lo spazio occupato in estate da Far Away.

Quando arriva la nuova stagione Far Away su Canale 5?

La fine del primo capitolo Far away ha lasciato aperti molti interrogativi nei telespettatori.

Nell’ultima puntata, Mine è riuscita a mettere Sadakat alle strette dopo aver scoperto il segreto sulla paternità di Boran. Alya, minacciata dalla rivelazione, è stata costretta a lasciare la villa per salvare la vita del figlio Deniz. A cambiare il finale ci ha pensato Cihan: il capo degli Albora ha bloccato la partenza della moglie confessandole finalmente i suoi sentimenti.

L’episodio si è concluso con un attesissimo e appassionato bacio tra Alya e Cihan, preludio a un’inevitabile e sanguinosa faida familiare. Ed è proprio da qui che ripartirà la storia. Già, ma quando?

Mediaset ha parlato di una pausa, non della cancellazione della serie. Far Away tornerà, anche se ci sono ancora dubbi sulla sua collocazione nel palinsesto diurno. Al momento non c’è una data ufficiale di messa in onda Far away 2 in Italia. L’ipotesi più diffusa è quella di un ritorno in prima serata a ottobre, quindi molto presto, ma si tratta ancora di voci non confermate.

Al momento l’unica certezza è quella legata alle trame della seconda stagionbe, che si preannunciano davvero ricche di colpi di scena. Cosa attende la famiglia Albora? Continuate a seguirci per scoprire insieme a noi le ultime news su questa dizi turca.