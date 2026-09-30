Ascolti tv di martedì 29 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tutto l’amore che resta” contro “Achille Lauro – Comuni immortali“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 29 settembre? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Tutto l’amore che resta vs Achille Lauro – Comuni immortali | Auditel del 29 settembre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tutto l’amore che resta” contro “Achille Lauro – Comuni immortali”. Chi ha vinto?

Rai 1: Tutto l’amore che resta, la nuova fiction con Raoul Bova ha appassionato 2.673.000 spettatori pari allo 17.3% di share.

Su Rai 2: Boss in incognito, la nuova edizione del docu-reality condotto da Elettra Lamborghini ha incuriosito 643.000 spettatori pari al 4.7% di Audience.

Rai 3: Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi dedicato all’attualità con inchieste, interviste e reportage dal campo ha fatto compagnia a 389.000 spettatori con il 3.1% di auditel.

Rete 4: Verità Nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante ha informato 1.174.000 telespettatori pari ad uno share dello 10%.

Canale 5: Achille Lauro – Comuni immortali, il concerto – evento allo Stadio San Siro di Milano ha intrattenuto 1.590.000 spettatori con uno share del 11.8%.

Italia 1: Spagna-Croazia, la partita di Nations Europa League ha incollato alla tv 1.294.000 spettatori con il 6.9% di audience.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato 1.581.000 spettatori e il 10.8% e 469.000 spettatori e lo 8.5% nella parte DiMartedì Più.

Tv8: X-Factor 2026, il talent musicale condotto da Giorgia ha interessato 665.000 spettatori spettatori con il 5.2% di share.

Nove: Geopop racconta, il programma di Andrea Moccia che analizza quattro disastri della storia ha raccolto 375.000 spettatori con il 2.4% di share.

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 4.325.000 spettatori con il 21.9 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.339.000 spettatori con il 22.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 29 settembre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.329.000 spettatori con il 13.5 % nella prima parte e 1.524.000 spettatori con il 18.6 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.364.000 spettatori con uno share del 17.8 %;

: spettatori con uno share del %; Vita in diretta: 1.430.000 spettatori con il 19.6% nella presentazione e 1.767.000 spettatori con il 21.1%.

CANALE 5