Ascolti tv di martedì 29 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tutto l’amore che resta” contro “Achille Lauro – Comuni immortali“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 29 settembre? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: Tutto l’amore che resta vs Achille Lauro – Comuni immortali | Auditel del 29 settembre 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tutto l’amore che resta” contro “Achille Lauro – Comuni immortali”. Chi ha vinto?
Rai 1: Tutto l’amore che resta, la nuova fiction con Raoul Bova ha appassionato 2.673.000 spettatori pari allo 17.3% di share.
Su Rai 2: Boss in incognito, la nuova edizione del docu-reality condotto da Elettra Lamborghini ha incuriosito 643.000 spettatori pari al 4.7% di Audience.
Rai 3: Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi dedicato all’attualità con inchieste, interviste e reportage dal campo ha fatto compagnia a 389.000 spettatori con il 3.1% di auditel.
Rete 4: Verità Nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante ha informato 1.174.000 telespettatori pari ad uno share dello 10%.
Canale 5: Achille Lauro – Comuni immortali, il concerto – evento allo Stadio San Siro di Milano ha intrattenuto 1.590.000 spettatori con uno share del 11.8%.
Italia 1: Spagna-Croazia, la partita di Nations Europa League ha incollato alla tv 1.294.000 spettatori con il 6.9% di audience.
La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato 1.581.000 spettatori e il 10.8% e 469.000 spettatori e lo 8.5% nella parte DiMartedì Più.
Tv8: X-Factor 2026, il talent musicale condotto da Giorgia ha interessato 665.000 spettatori spettatori con il 5.2% di share.
Nove: Geopop racconta, il programma di Andrea Moccia che analizza quattro disastri della storia ha raccolto 375.000 spettatori con il 2.4% di share.
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi di Stefano De Martino: 4.325.000 spettatori con il 21.9% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.339.000 spettatori con il 22.1% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 29 settembre 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.329.000 spettatori con il 13.5% nella prima parte e 1.524.000 spettatori con il 18.6% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 1.364.000 spettatori con uno share del 17.8%;
- Vita in diretta: 1.430.000 spettatori con il 19.6% nella presentazione e 1.767.000 spettatori con il 21.1%.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip 2026: 1.831.000 spettatori e il 16.1%;
- Beautiful: 1.945.000 telespettatori con uno share del 17.7%;
- Forbidden Fruit: 2.104.000 spettatori e il 20.3% di share;
- Uomini e Donne: 2.217.000 spettatori e il 24.6%;
- Tutto per la mia Famiglia: 1.859.000 spettatori pari al 24.3%;
- Dentro la Notizia: 1.438.000 spettatori pari al 20% nella prima parte e 1.229.000 spettatori pari al 15.7% nella seconda parte chiamata Le Voci.