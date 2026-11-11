Dal 12 dicembre, la fascia del sabato sera si arricchisce su Rai YoYo con “Tata Carolina”, una serie prodotta da Rai Kids e Fabula Pictures in associazione con Los Hermanos che racconta in dieci episodi da 25 minuti le dinamiche e i piccoli caos di una moderna famiglia allargata, dove mamma Sandra e papà Carlo cercano di barcamenarsi tra impegni lavorativi e tre figli, trovando però un prezioso aiuto risolutivo proprio nell’arrivo di Tata Carolina, interpretata da Carolina Benvenga in un racconto natalizio pensato appositamente per emozionare grandi e piccini. Accanto alla protagonista Carolina Benvenga e al contributo di Barbara Alberti, la serie vanta un cast ricchissimo: Aurora Peres nei panni di mamma Sandra e Stefano Pesce in quelli di papà Carlo; i tre figli Bibi, Tea e Daniel interpretati rispettivamente da Diana Tosoni, Domitilla Anna Rossi e Jeffrey Uchechidubem Uwadiegwu; e ancora Andrea Dianetti nel ruolo di Tato Felice, Tezeta Abraham (Leyla), Stefano Antonucci (Nonno Saverio), Miriam Bardini (Nora), Paolo Buglioni (lo storico portiere Gino), Elisa Quaranta (Camilla) e Alice Adamu (Emma).

Tata Carolina, intervista esclusiva a Carolina Benvenga

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Carolina Benvenga. Carolina Benvenga ci ha svelato i retroscena di questa nuova avventura televisiva e musicale: “Tata Carolina nasce da una bellissima sinergia tra tre realtà fondamentali che rappresentano il cuore di questo progetto. Ci sono io, con il patrimonio di esperienze che porto con me; c’è Fabula Pictures, che ha creduto nel concept fin dal primo momento mettendoci a disposizione la propria struttura; e infine c’è la musica, anima pulsante dell’opera, sostenuta dalla mia casa discografica, la Sony. È un lavoro corale a più mani e spero davvero possa portare in Italia quella ventata di novità che, al tempo stesso, attinge alla tradizione: a ciò di cui ci siamo innamorati da bambini e che oggi è sempre più raro trovare”. Nel cast sono presenti anche Andrea Dianetti e Barbara Alberti: “Abbiamo un cast davvero vario e sentito. Andrea Dianetti è un mio carissimo amico e quando è salito a bordo sono stata felicissima. Barbara Alberti è un’autentica istituzione: lavorare con lei è stato emozionante e ci ha regalato tantissimi aneddoti preziosi”.

Una serie che si rivolge ai più piccoli ma che lancia un messaggio profondo anche agli adulti. E oggi dai bambini c’è tanto da imparare come suggerisce Carolina: “Credo che la cosa più importante sia non dimenticare di rimanere bambini. Ci sono moltissime occasioni nella vita in cui diventa difficile custodire quella parte dentro di noi, ma in realtà è proprio ciò che ci salva. Quando tutto sembra grigio — ed è normale che accada tra il lavoro, la fatica quotidiana e i vari problemi — dobbiamo ricordarci che possiamo guardare la realtà da una prospettiva diversa: una prospettiva più leggera, che non significa affatto superficiale. Dobbiamo imparare a vedere il bicchiere mezzo pieno”. Per quanto riguarda i prossimi impegni, Carolina Benvenga anticipa: “Per quanto riguarda il futuro, mi aspettano cinque date del tour, tra cui la tappa di Roma dell’8 dicembre al Teatro Brancaccio. Nel 2027, invece, usciranno i miei nuovi brani”.