Fans di Beautiful pronti a scoprire cosa accadrà nelle puntate in onda dal 14 al 20 novembre nel daytime di Canale 5? Scopriamo insieme le trame settimanali.

Anticipazioni settimanali Beautiful (puntate dal 14 al 20 novembre)

Carter ha molti progetti ambiziosi per l’azienda, e tra questi c’è un ampliamento che preveda anche una nuova linea di profumi. Entusiasta del suo progetto, l’avvocato convoca Fanny Greyson, celebre cantante e ideatrice di fragranze.

La donna si presenta portando con sé tre fragranze molto ricercate, che conquistano immediatamente il cuore e l’olfatto di Katie, Hope e Carter. Al momento di lasciare l’ufficio, Greyson confessa di essere rimasta molto colpita dai cambi al verttice avvenuti in azienda e ribadisce che – indipendentemente dall’esito della collaborazione – continuerà ad augurare il meglio alla Forrester Creations.

Beautiful, trame settimanali al 20 novembre: Electra licenziata per dei deepfake?

Perchè i vertici aziendali della Forrester Creations hanno deciso di licenziare Electra Forrester? La giovane non riesce a capire i motivi della decisione presa, e anche Will e Ivy fanno fatica a comprendere quali siano state le cause che hanno portato l’azienda a rinunciare alla sua collaborazione.

Subito dopo una riunione, i due affrontano direttamente la PR della Forrester Creations, che motiva la sua decisione mostrando loro alcune foto piccanti ricevute via mail. Gli scatti mostrano Electra in atteggiamenti piccanti, tanto che Katie non solo si convince di essersi fatta un’idea sbagliata della giovane, ma come madre non vuole neppure il figlio vicino ad una ragazza del genere.

Will capisce subito che si tratta di deepfake, ovvero di fotomontaggi ben fatti. Ivy a quel punto svela che Electra era già stata vittima di una vicenda simile a Dallas, con immagini compromettenti (e false) che avevano compromesso la sua reputazione costringendola a trasferirsi a Los Angeles.

Remy viene smascherato e confessa il suo piano

Quando Electra scopre le cause del suo licenziamento, capisce siubito che dietro quelle foto palesemente false c’è lo zampino di Remy. D’altronde era lui che – in passato – aveva costruito immagini manipolate che l’avevano resa una studente emarginata e umiliata al liceo.

Decide così di affrontarlo direttamente e lo accusa di essere il responsabile dei fake. Remy non nega le sue responsabilità, e ammette di essere ricorso a quel trucchetto per allontanarla da Will e convincerla a fuggire da Los Angeles con lui.

Sconvolta dalle sue parole, Electra minaccia Remy di denunciarlo e farlo finire dietro le sbarre. Lui le risponde dicendole che quelle foto avevano lo scopo di smascherare i falsi amici, e convincerla a trasferirsi con lui a New York. La ragazza si appresta a uscire sconvolta, ma lui la trattiene giurandole che non permetterà mai più a Will di avvicinarla.

Cos’altro accade negli episodi Beautiful, in onda su Canale 5?

Mentre Elettra è ostaggio di Remy, Luna vive momenti drammatici in carcere e decide di chiedere aiuto a Bill Spencer. La ragazza ha iniziato a temere per la sua incolumità, dopo che alcune detenute l’hanno aggredita.

La giovane Nozawa non sa a chi altro rivolgersi, ed è convinta che denunciare le molestie subite non potrebbe che aggravare la sua posizione. Implora quindi Bill di intervenire per salvarle la vita.