Taratata – Al centro della musica torna protagonista con due imperdibili serate evento che andranno prossimamente in onda in prima serata su Canale 5. Alla guida dello show, l’eclettico e straordinario Paolo Bonolis, pronto ad accompagnare il pubblico in un viaggio unico nella grande musica dal vivo. Le serate evento si terranno domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026 dalla ChorusLife Arena di Bergamo, con un cast stellare e performance esclusive che celebrano l’essenza più autentica della musica.

Taratata 2026: date, location e messa in onda

Dopo il grande successo internazionale, Taratata torna in Italia con un nuovo capitolo che unisce qualità artistica, sperimentazione e libertà espressiva.

Le due serate evento, registrate a Bergamo, saranno trasmesse prossimamente su Canale5, confermando Taratata come uno degli appuntamenti musicali più attesi del palinsesto televisivo.

Il grande palco centrale, cuore pulsante dello show, favorirà interazioni inedite, duetti sorprendenti e un coinvolgimento diretto del pubblico, trasformando l’evento in una vera Festa della Musica.

Il cast stellare di Taratata: i protagonisti sul palco

Sul palco di Taratata si esibiranno 12 grandi artisti della musica italiana, protagonisti di performance straordinarie e collaborazioni mai viste prima:

Alessandra Amoroso

Annalisa

Biagio Antonacci

Luca Carboni

Gigi D’Alessio

Elisa

Emma

Giorgia

Ligabue

Fiorella Mannoia

Negramaro

Max Pezzali

Un parterre d’eccezione che darà vita a uno spazio narrativo unico, fatto di musica, testi, melodie e racconti personali.

Paolo Bonolis: musica, cultura e intrattenimento

Grazie alla sua lunga esperienza televisiva, Paolo Bonolis accompagnerà il pubblico intrecciando competenza musicale e intrattenimento intelligente. Il risultato sarà uno show all’insegna delle emozioni, della cultura e del divertimento, capace di valorizzare ogni artista e ogni esibizione live.

Biglietti Taratata 2026: dove acquistarli

I biglietti per le due serate evento sono disponibili su Ticketone e in tutti i punti vendita abilitati. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale di Friends and Partners.

Produzione e format

Taratata, format internazionale di Banijay, è prodotto da FriendsTv in collaborazione con Double Trouble Club. Un progetto che conferma Taratata come sinonimo di eccellenza artistica, ricerca creativa e indipendenza espressiva.

L’appuntamento è prossimamente in prima serata su Canale 5: due serate evento da non perdere, dove la musica torna davvero al centro di tutto.