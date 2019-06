Tutto pronto per la nuova stagione di “SuperQuark“, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. Ecco le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 26 giugno 2019.

SuperQuark stagione 2019: prima puntata

Mercoledì 26 giugno alle ore 21.25 su Rai1 al via la nuova edizione di “SuperQuark“, il programma oramai considerato una tradizione del piccolo schermo. Al timone naturalmente Piero Angela che per la prima puntata ha in serbo una serie di sorprese per i telespettatori.

In apertura, infatti, il primo episodio della serie dedicata agli scimpanzé e prodotta dalla BBC Dinasty. In Senegal, in Africa Occidentale, David è a capo di un gruppo di scimpanzé: lui è il maschio alfa da ben tre anni, ma non ha tanti alleati. Non solo, la situazione è destinata a peggiorare visto che con l’arrivo della stagione secca, il gruppo di scimpanzé è costretto a convivere e questo significa per David la possibilità di perdere il suo predominio.

Poi con Alberto Angela, il figlio di Piero, le telecamere di SuperQuark si sono recate presso il Museo Archeologico di Napoli per mostrare la bellissima collezione di statue di bronzo rinvenute nella Villa dei Papiri. E ancora: le grotte di Bueno Fonteno sul lago d’Iseo, un servizio dedicato agli artificieri del Genio Militare fino alla produzione della prima bistecca stampata. Ebbene si, un ricercato italiano sta cercando di realizzare questa non facile impresa.

Superquark puntate 2019: anticipazioni di mercoledì 26 giugno

La seconda parte del programma vedrà Piero Angela ospitare illustri professori pronti a confrontarsi su importanti temi. A cominciare dal demografo Antonio Golini con cui si parlerà di società presenti e future. Poi spazio alla galleria del vento utilizzata per misurare l’aerodinamicità e l’impatto con le onde delle navi.

Infine non mancheranno una serie di rubriche, tra cui “Questione di ormoni” a cura del professor Emmanuele Jannini che spiegherà a cosa serva la prolattina, mentre con “Dietro le quinte della storia” il professor Alessandro Barbero racconterà degli indiani d’America. Per la rubrica “la scienza in cucina”, Elisabetta Bernardi scoprirà cosa mangiano gli astronauti.

L’appuntamento con Superquark 2019 è il mercoledì sera in prima serata.