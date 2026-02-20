Da lunedì 23 febbraio arriva su TG4 un nuovo spazio interamente dedicato alla salute degli animali. All’interno dell’edizione delle ore 12 del telegiornale di Retequattro, debutta infatti “TG4 Medicina VET”, la rubrica di medicina veterinaria condotta da Elisa Triani. Un appuntamento settimanale pensato per tutti gli amanti degli animali, che ogni lunedì potranno trovare informazioni utili, consigli pratici e approfondimenti dedicati al benessere dei propri compagni a quattro zampe – e non solo.

TG4 Medicina VET: salute, prevenzione e benessere per gli animali

“TG4 Medicina VET” nasce con l’obiettivo di informare e sensibilizzare il pubblico sui temi della medicina veterinaria, offrendo uno spazio chiaro, autorevole e facilmente comprensibile. La rubrica ospiterà medici veterinari ed esperti del settore che affronteranno argomenti di grande utilità pratica.

Si parlerà di prevenzione, alimentazione corretta, comportamento animale, patologie più comuni, cure innovative e nuove scoperte scientifiche. Non mancheranno approfondimenti dedicati anche agli animali esotici, sempre più presenti nelle case degli italiani.

Il linguaggio sarà accessibile a tutti, con l’intento di fornire strumenti concreti per migliorare la qualità della vita degli animali domestici e aiutare i proprietari a prendersene cura in modo consapevole e responsabile.

L’ospite della prima puntata: Federico Massari

Ad aprire questa nuova avventura televisiva sarà Federico Massari, specialista europeo in Chirurgia dei piccoli animali, in forza alla Clinica Veterinaria Nervianese.

Un professionista di alto profilo che offrirà il proprio contributo per approfondire tematiche legate alla chirurgia veterinaria e alle più moderne tecniche di intervento, portando in studio competenza ed esperienza maturate sul campo.

Un nuovo appuntamento fisso per chi ama gli animali

Con “TG4 Medicina VET”, Retequattro amplia la propria offerta informativa introducendo un segmento dedicato a un tema sempre più centrale nella vita delle famiglie italiane: la salute degli animali domestici.

L’appuntamento è fissato ogni lunedì, all’interno del TG4 delle ore 12. Un’occasione preziosa per conoscere meglio il mondo animale, prevenire problemi di salute e ricevere indicazioni affidabili direttamente da professionisti qualificati e costantemente aggiornati.