Con l’arrivo imminente dell’estate, si sa, il palinsesto televisivo cambia e molti programmi abituali vanno in vacanza lasciando il posto ad alcune novità (e repliche). Striscia la Notizia, storico tg satirico di Canale 5 firmato dal geniale Antonio Ricci non fa eccezione e per qualche mese abbandona il suo pubblico di fedelissimi. Vi diciamo quando andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione e quando esordirà sul piccolo schermo la nuova stagione.

Striscia la Notizia va in vacanza: quando l’ultima puntata in tv dell’edizione 2022/23

Anche quest’anno Striscia la Notizia sta per prendersi le sue meritate ferie estive dopo mesi di trasmissione ininterrotta a partire da Settembre. La 35esima edizione del programma chiude i battenti Sabato 10 Giugno.

Nonostante la longevità, anche quest’anno il tg di Ricci ha ottenuto ottimi ascolti, confermando la propria imbattibilità nella fascia pre-serale. I punti di forza? Un format vincente che si mantiene inalterato nelle sue linee di base, ma sul quale di volta in volta vengono innestate novità che, a quanto pare, risultano sempre gradite al pubblico.

Quando torna in tv striscia la notizia 2023-2024

Striscia la Notizia non va mai davvero in vacanza. La pausa estiva serve, in realtà, a preparare al meglio la stagione successiva. E così Antonio Ricci & C. saranno presto al lavoro per mettere a punto la stagione numero 36. La prima puntata è prevista per il prossimo 25 Settembre in prime time come di consueto.

Chi saranno i conduttori e le veline? E’ ancora troppo presto per saperlo, ma probabilmente, riguardo ai primi, si assisterà al consueto turnover di nomi e volti famosi dello star system italiano. Ad inaugurare la stagione che sta per chiudersi sono stati Alessandro Siani e un esordiente Luca Argentero, per la prossima staremo a vedere.

Non si sa nulla neanche a riguardo dell’eventuale riconferma o meno delle veline Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca, ma parte dell’imperituro successo della trasmissione satirica, lo sappiamo, è anche quell’effetto sorpresa che non smette mai di stupire lo spettatore. Per il momento dunque, buone vacanze, Striscia!