Lutto per il conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino. È morto il padre Enrico, che si è spento nella mattinata del 19 gennaio all’età di 61 anni. Stando a quanto si apprende, da tempo l’uomo era in condizioni di salute precarie.

Stefano De Martino: un legame profondo e complesso tra padre e figlio

A tenere uniti Stefano De Martino e suo padre Enrico è sempre stato un rapporto profondo e complesso, come spesso il presentatore ha raccontato. Un affetto costruito nel tempo, fatto di stima e confronto, che ha attraversato fasi diverse: dalla durezza degli anni della giovinezza a una maggiore tenerezza maturata con l’età.

Al centro del loro legame c’è stata anche la passione per la danza, un terreno condiviso che li ha avvicinati, pur tra posizioni non sempre coincidenti. Stefano, infatti, ha spiegato più volte che il padre inizialmente era contrario alla scelta di farne una professione, temendo le difficoltà e i sacrifici di un settore duro e competitivo.

Stefano De Martino: “Mio padre non voleva farmi ballare”

Stefano De Martino aveva ricordato la contrarietà del padre parlando della sua formazione e delle decisioni che hanno segnato l’inizio della carriera. “Non voleva farmi ballare”, aveva confessato a Bruno Vespa in una puntata di Cinque Minuti, spiegando come dietro quel rifiuto ci fosse più preoccupazione che distanza.

Lo stesso Enrico De Martino aveva motivato quel punto di vista in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, descrivendo la danza come un percorso totalizzante, impegnativo sul piano fisico e mentale, capace di chiedere rinunce quotidiane e un ritmo di vita fuori dal comune. Un timore, il suo, legato all’idea che il figlio potesse non reggere la pressione e i sacrifici richiesti da quella scelta.

Chi era Enrico De Martino: la danza, poi la ristorazione

Enrico De Martino è stato un ex ballerino professionista e ha avuto un ruolo decisivo nel trasmettere al figlio la passione per la danza. In età più adulta, però, aveva intrapreso un’altra strada, dedicandosi anche alla gestione di un’attività di ristorazione.

In un’intervista, Enrico aveva raccontato di aver deciso di mettere fine alla carriera di ballerino a soli 25 anni, dopo aver scoperto che la sua compagna – poi diventata sua moglie – era in attesa di Stefano. Quel momento avrebbe rappresentato uno spartiacque: la danza, da professione, sarebbe diventata un hobby, mentre la priorità si sarebbe spostata sulle nuove responsabilità familiari, tra sacrifici e scelte concrete.