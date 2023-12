Belen Rodriguez è tornata a parlare dell’ex marito Stefano De Martino. Dopo l’intervista a cuore aperto rilasciata a Mara Venier a Domenica In, la showgirl argento ha confermato anche della storia-flirt vissuta dall’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi con Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi e Stefano de Martino: la verità di Belen Rodriguez

Il 2023 si conclude con una vera e propria bomba in ambito gossip. Belen Rodriguez tramite il suo profilo Instagram ufficiale ha confermato il flirt tra l’ex marito Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi. Da anni si vociferava di un possibile tradimento da parte del conduttore e della conduttrice ai rispettivi partner e finalmente abbiamo la verità. Almeno quella di Belen che, senza tanti giri di parole, ha replicato alla domanda diretta di una fan dicendo “confermo”.

Ecco come è andata. Una fan su Instagram le ha scritto: “Belén continua a dire la tua e zittire tutti! Io adoro il gossip e i pettegolezzi, quanto ci piaci cosi stron**tta. P.S: poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con Alessia Marcuzzi era vera. Confido in te, baci e buone vacanze“. La risposta della showgirl argentina non è tardata ad arrivare, anzi è stata semplice e coincisa. “Confermo” la replica di Belen.

Belen Rodrigurz conferma il flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino

Correva l’anno 2020 quando Dagospia, il sito dedicato a società e costume curato da Roberto D’Agostino, lancio l’indiscrezioni sul presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano de Martino. Un flirt mai smentito dai diretti interessanti anche se la conduttrice di Boomerissima fu indicata come la “colpevole” della fine del matrimonio tra il conduttore e la moglie Belen. A distanza di tre Belen ha deciso di vuotare il sacco confermando la cosa con una risposta data ad un fan su Instagram.

Del resto Belen, ospite di Mara Venier a Domenica In, poche settimane fa aveva scoperchiato il vaso di Pandora rivelando retroscena finora inediti sul matrimonio con De Martino. “La nostra storia è iniziata con un tradimento” – ha detto la showgirl argentina che poco dopo ha anche confessato di aver “ne sono sicura, ho chiacchierato anche con le diverse signorine, ben dodici. Sono state carine, hanno ammesso subito tutto… con tutte quante. Una decina. Sono arrivata a dodici poi ho smesso di chiamare. Io avevo il sesto senso”.