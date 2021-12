Giovedì 30 dicembre 2021. Cosa andrà in onda stasera in tv? Su Rai 1 in prima serata andrà in onda il documentario I fratelli De Filippo, che racconta la storia di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo. Su Canale 5, rete ammiraglia dei canali Mediaset andrà in onda invece la terza puntata del programma tv Caduta libera campionissimi il game show condotto da Gerry Scotti. Vediamo tutti i programmi ed i film che andranno in onda oggi sui canali del digitale terrestre previsti dalla programmazione delle varie reti.

Programmi tv stasera, giovedì 30 dicembre

Su Raiuno, alle 21.20 va in onda il documentario “I fratelli De Filippo”, la storia di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo inizia col ‘900 a Napoli. Il padre naturale, il famoso attore e drammaturgo Eduardo Scarpetta, non li riconosce e alla sua morte non lascia loro nessuna eredità, se non quella artistica. Dopo l’esordio conflittuale con la compagnia di Vincenzo Scarpetta, il grande desiderio dei De Filippo, malgrado i loro contrasti, è quello di fondare un trio con un repertorio tutto loro.

Su Raidue, alle 21.20 andrà in onda il film “Show Dogs – Entriamo in scena” è un film del 2018 di genere Commedia/Avventura/Famiglia, diretto da Raja Gosnell, con Will Arnett, Ludacris, Natasha Lyonne, Jordin Sparks, Gabriel Iglesias, Shaquille O’Neal. Durata 92 minuti. Titolo originale: Show Dogs. In onda oggi alle ore 21.20 su Rai 2.

Su Raitre, sempre alle 21.20 “Rigoletto al Circo Massimo”, film in Prima Visione Assoluta con la regia di Michieletto. Offre un percorso dell’opera in chiave filmica attingendo a tutto il materiale video dello spettacolo, in cui l’azione in diretta su un palcoscenico di 1500 mq dialogava con un maxischermo su cui venivano proiettate le riprese di alcune steadycam presenti sul palco, anch’esse parte della scena. Il film, grazie auna riscrittura che compone tutti i materiali e i punti di vista a disposizione, consente una nuova esperienza di fruizione che permette allo spettatore di entrare nell’opera. Rigoletto al Circo Massimo propone una contaminazione fra differenti linguaggi di cui sfrutta tutte le potenzialità con l’intento di restituire allo spettatore un’esperienza artistica nuova che si pone a metà strada tra la rappresentazione dal vivo e quella cinematografica. – (2020) Teatro d’Opera Regia: Damiano Michieletto direttore d’orchestra Daniele Gatti.

Su Rete 4, alle 21.30 di stasera “Domani è un altro giorno”, film del 2019 di genere Commedia/Drammatico, diretto da Simone Spada, con Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Fabrizia Sacchi, Andrea Arcangeli, Stefano Fregni, Alessandra Carrillo. Durata 101 minuti.

Su Canale 5, alle 21.42 vi aspetta “Caduta libera campionissimi”. Terza puntata della sfida tra i più bravi campioni delle varie edizioni dello show condotto da Gerry Scotti. Tra gli ospiti di oggi ci saranno: Giorgia Venturini, Francesco Vecchi, Cristina D’Avena, Claudio Lauretta.

Su Italia 1, questa sera alle 21.21 andrà in onda “Will Hunting – Genio Ribelle”, film del 1997 di genere Drammatico, diretto da Gus Van Sant, con Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck, Stellan Skarsgård, Minnie Driver, Casey Affleck. Durata 126 minuti.

Su La7 spazio all’attualità alle 21.15 con “Piazzapulita”. I confronti politici, i reportage internazionali e le inchieste tornano in prima serata questa sera con Corrado Formigli

Su Tv8, n programmazione alle 21.30 c’è “Spider-Man: Un nuovo universo”, un film del 2018 di genere Commedia/Azione/Avventura/Fantascienza/Famiglia/Animazione, diretto da Peter Ramsey, Rodney Rothman, Robert Persichetti Jr., con Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Brian Tyree Henry, Lily Tomlin. Durata 117 minuti.

Su Nove, alle 21.35, da vedere assolutamente, il documentario dal titolo “Whitney Houston – Stella senza cielo”. Il racconto della vita e della straordinaria carriera di una delle dive che hanno fatto la storia dello spettacolo: Whitney Houston.

Film Stasera in TV, 30 dicembre

