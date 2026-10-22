Al via la nuova stagione di “Splendida Cornice 2026 2026“, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari in prima serata su Rai3. Scopriamo le novità, anticipazioni ed ospiti della puntata del debutto di stasera, giovedì 22 ottobre 2026.

Splendida Cornice 2026, oggi la prima puntata

Stasera, giovedì 22 ottobre 2026, dalle ore 21.30 appuntamento con la prima puntata della nuova edizione di “Splendida Cornice 2026“, il people show condotto da Geppi Cucciari su Rai3. Per la prima puntata un’esclusiva d’eccezione: in collegamento dall’Aia, Navanethem “Navi” Pillay, giurista sudafricana, già Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, insignita del Premio Nobel per la Pace 2026. La nuova stagione del programma si conferma tra intreccio di cultura, ironia e intrattenimento intelligente, ma anche tanti ospiti, performance e incursioni nell’attualità.

Non cambia il format: confermata la presenza del pubblico in studio che si confronterà, di puntata in puntata, con i competenti”: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la psicologa “scortese” Ilaria Albano. Presente anche Andrea Maggi per la supervisione ortografica, i reportage d’arte di Alessandro Arcodia, l’immancabile Roberto Mercadini e, la band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

Con la prima puntata, “Splendida Cornice” dà il via alla nuova stagione rinnovando la sua cifra distintiva — curiosità, ironia e voglia di raccontare — e il suo modo unico di far dialogare intrattenimento e cultura, tra leggerezza, approfondimento ed emozione.

Splendida Cornice 2026, ospiti del 22 ottobre 2026

Per la puntata del debutto di “Splendida Cornice 2026” sono tantissimi gli ospiti in studio: a cominciare da Rick Astley che si esibirà insieme a Geppi sulle note di “Never Gonna Give You Up”, il brano che dal 1987 continua a conquistare generazioni di ascoltatori, diventato nel tempo anche un fenomeno della cultura digitale.

Spazio poi a Carlo Lucarelli tornato su Rai 3 con “Misteri dimenticati – Blu Notte”, m anche Massimo Gramellini, che presenterà il suo nuovo libro “Beato il popolo che ha bisogno di eroi”. E ancora ospiti: Alessandro Greco, Roberta Petrelluzzi, storico volto di “Un giorno in pretura”, e alla Lampada di Splendida Cornice lo scrittore e giornalista Edoardo Camurri. In collegamento dal Castello di Amboise, in Francia, Nicolas Ballario, con il suo libro “Come un cavallo appeso al soffitto”.

Da segnalare anche la presenza di Maria Celeste Losa, ballerina del Teatro alla Scala, protagonista, accompagnata al violino da Maria Press, di una performance in omaggio ai desaparecidos argentini.

Ricordiamo che: “Splendida Cornice” è una produzione di Rai Cultura, in collaborazione con ITV Movie – società del gruppo Banijay.