Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi 2026? Ecco news, anticipazioni e spoiler sulla terza puntata del day time in onda domenica 25 ottobre 2026 su Canale 5 dalle 14 in poi. Grazie alle nostre talpe possiamo fornirvi tutte le notizie in merito alla puntata. Andiamo dunque a scoprire insieme quali saranno gli ospiti musicali, quali i giudici esterni, ma anche cosa accadrà agli allievi che sono entrati nella scuola più spiata d’Italia. Altro punto importante? Il futuro di Erness, l’allievo che Samirai Jay ha sospeso per una settimana dopo aver trovato che i suoi inediti non erano realmente inediti.

Amici di Maria De Filippi 2026 ospiti: chi approderà in studio?

Quali ospiti vi saranno nella terza puntata di Amici di Maria De Filippi 2026? I fan attendono con ansia il ritorno in studio di Angelina Mango o di Gaia, per presentare i loro nuovi singoli in uscita? Come giudici c’è, invece, chi spera di vedere nuovamente grandi nomi dello spettacolo italiano o del mondo musicale come: Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato, Noemi, Emma Marrone, Renga, Nek, Annalisa e molti altri. Tutti volti che negli anni hanno già ricoperto il ruolo di giudice esterno e che sanno ormai come funziona il programma e le sfide settimanali tra allievi.

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In qualità di ospite musicale troveremo, dopo Settembre ospite settimana scorsa:

In qualità di giudici esterni, invece, dopo Anbeta e Claudio Santamaria troveremo:

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO A REGISTRAZIONE TERMINATA +++

Amici 26: la gara di canto

Cosa è accaduto all’interno della gara di canto? Quale sarà il premio di questa settimana? Ecco cosa è accaduto in studio.