Speciale Porta a Porta Elezioni Europee e Amministrative: quando in tv

Bruno Vespa condurrà uno Speciale di Porta a Porta dedicato alle Elezioni Europee e Amministrative 2024. Vediamo insieme dove sarà possibile seguire i primi exit poll e i commenti dei risultati.

Speciale Porta a Porta sulle Elezioni Europee e Amministrative 2024

Due Speciali di Porta a Porta, condotti da Bruno Vesta, andranno in onda domenica e il giorno dopo le elezioni, per fare il punto sul risultato emerso dalle urne. L’appuntamento è previsto per lunedì 10 giugno 2024 in prima serata, alle ore 21.30, su Rai1. Mentre domenica 9 giugno andrà in onda la seconda amichevole dell’Italia contro la Bosnia Erzegovina.

Al temine verso le 22.50 ci sarà un Porta a Porta Speciali Elezioni in diretta da Roma. In collaborazione con il Tg1, Bruno Vespa guiderà il telespettatore in questa maratona elettorale per seguire le elezioni europee dai primi exit poll alle proiezioni, fino al risultato quasi definitivo e gli exit poll relativi alle Amministrative. Ci saranno vari collegamenti con le sedi estere, le sedi di partito e i direttori delle principali testate. In studio ospiti politici, esperti e giornalisti.

In collaborazione con il Consorzio Opinio Italia, la Rai comunicherà i primi “Exit Poll” a partire dalle 23.00 del 9 giugno, relativi ai voti percentuali ottenuti dalle singole liste per le Elezioni Europe, dai candidati a presidente del Piemonte e dai candidati a sindaco in ciascuno dei 9 comuni. Le prime “Proiezioni” saranno disponibili invece da mezzanotte per le sole elezioni europee. Per il commento e l’analisi degli exit poll e delle proiezioni ospiti di Bruno Vespa, il direttore del Tg1 Gianmarco Chiocci, Antonio Polito (Corriere della sera), e i direttori dei principali quotidiani.

Domenica 9 giugno:

Speciale Porta a Porta, post partita dell’Italia, ore 22.50 su Rai1

Lunedì 10 giugno:

Speciale Porta a Porta alle 21.30 su Rai1

La maratona Mentana

Su La7, Enrico Mentana condurrà la sua maratona sulle elezioni con inizio a partire dalle 22.45 di domenica 9 giugno. Tanti gli ospiti in studio e quelli in collegamento con il giornalista.

Il 10 giugno invece andrà in onda Propaganda Live – Speciale Elezioni. Ma cosa si vota? Gli italiani saranno chiamati alle urne per le Elezioni europee, le Regionali del Piemonte e le Comunali per i principali capoluoghi (Firenze, Bari, Cagliari, Perugia, Potenza, Campobasso, Pescara, Bergamo, Caltanissetta).