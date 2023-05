Bruno Vespa intervista Volodymyr Zelensky. Il presidente dell’Ucraina sarà l’ospite d’onore di uno speciale “Porta a Porta” in onda sabato 13 maggio alle 18.30 in diretta su Rai 1. Lo speciale è realizzato in collaborazione con il Tg1. Scopriamo insieme quali saranno gli argomenti trattati e quanto durerà lo speciale.

Porta a Porta, Bruno Vespa intervista Volodymyr Zelensky

Non è la prima volta che Bruno Vespa intervista Volodymyr Zelensky. A gennaio 2023 il giornalista e conduttore si era recato in Ucraina per incontrare il presidente ucraino e fare un bilancio della guerra. L’intervista integrale andò in onda martedì 17 gennaio alle ore 23.30 su Rai1 sempre nel corso di uno speciale di ‘Porta a ‘Porta’. Sabato 13 maggio alle ore 18.30 ci sarà questo nuovo incontro al quale parteciperanno anche direttori di quotidiani e telegiornali nazionali che porranno le loro domande al presidente dell’Ucraina. Continuano infatti i bombardamenti russi nonostante le sanzioni a livello internazionale. Lo speciale andrà in onda al posto de L’Eredità Weekend e anticiperà la serata finale dell’Eurovision. L’Eurovision Song Contest si sarebbe dovuto svolgere proprio in Ucraina (paese vincitore della scorsa edizione) ma per motivi legati alla guerra è stato sposato a Liverpool.

Il tour europeo del presidente ucraino

Non poteva mancare l’Italia nel tour europeo di pace del presidente ucraino. Il leader è atteso per la giornata di sabato nella capitale del nostro paese, Roma. Sono infatti in programma alcuni incontri istituzionali con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia era stata a febbraio in Ucraina e ha instaurato un buon rapporto con Zelensky.

Secondo la Tass che cita “una fonte vaticana”, sarebbe previsto anche un incontro con il Papa però non legato alla sua ‘missione di pace’. Dallo scoppio della guerra, Zelensky è in giro per il mondo per trovare alleati e soluzioni pacifiche. Nei mesi scorsi era stato a Washington, Londra, Parigi, Bruxelles, Helsinki e L’Aia. Ora arriva la tappa a Roma, la prima da quando la Russia ha invaso l’Ucraina.