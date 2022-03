Simona Ventura sarà la conduttrice di Ultima Fermata, il nuovo programma che andrà in onda da mercoledì 23 marzo su Canale 5, rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Il nuovo format televisivo è ideato da Maria De Filippi e prodotto dalla Fascino Pgt. Quello di Simona è un gradito ritorno in Mediaset e soprattutto alla conduzione di un programma ideato e prodotto da Maria De Filippi dopo la conduzione di Selfie – Le cose cambiano e Temptation Island VIP.

Simona Ventura è la conduttrice di Ultima Fermata

A confermare la notizia ci ha pensato la diretta interessata Simona Ventura, che in un post su Instagram scrive: “Ebbene si! Con mia grande gioia accetto l’invito di Maria De Filippi (che ringrazio infinitamente insieme alla Fascino Pgt) ad essere testimone di Ultima Fermata in partenza su Canale 5!”

La conduttrice continuerà con il suo impegno a Citofonare Rai 2

Simona Ventura nel post pubblicato su Instagram oltre a ringraziare Canale 5, Maria De Filippi e la società di produzione televisiva Fascino Pgt, ha voluto ringraziare anche la Rai, Paola Perego e il manager Lucio Presta. Simona Ventura in questo periodo è impegnata nella conduzione, insieme proprio all’amica Paola Perego, del programma Citofonare Rai2 in onda ogni domenica sulla seconda rete della tv di Stato.

“Grazie alla RAI per avermi concesso questo ‘prestito‘, a Mediaset per la fiducia e alla famiglia di Citofonare Rai2 (con la mia meravigliosa Paola Perego) con cui continuerò il progetto della domenica su Rai 2! Grazie Lucio Presta per l’appoggio sempre tanto tanto importante”. In ultimo la Ventura cita Raffaella Mennoia e Luca Zanforlin, due autori che da anni collaborano con Maria De Filippi e che fanno parte della squadra del nuovo programma televisivo di Canale 5 Ultima Fermata.

Il ritorno di Simona Ventura a Mediaset e alla corte di Maria De Filippi

Il sodalizio artistico tra Simona Ventura e Maria De Filippi non è sicuramente un debutto, già in passato le due conduttrici hanno avuto modo di collaborare insieme. Dal 2016 al 2017 Simona Ventura è stata la conduttrice del programma ideato e prodotto da Maria De Filippi dal titolo: Selfie – Le cose cambiano, in onda su Canale 5. Nel 2018 la Ventura partecipò in veste di giurata al talent Amici di Maria De Filippi. Nello stesso anno Simona è stata la conduttrice del programma dei sentimenti Temptation Island VIP sempre in onda su Canale 5.