I Legnanesi arrivano in prima serata su Rete 4 con lo spettacolo “Signori si nasce… e noi?” che nella stagione 2017/2018 ha collezionato oltre 160.000 spettatori in tutta Italia e oltre 62.000 solo al Teatro della Luna di Milano. Ecco le anticipazioni e la data di messa in onda.

I Legnanesi su Rete 4: ecco quando

Mercoledì 26 giugno 2019 alle ore 21.25 circa va in onda su Retequattro “Signori si nasce… e noi?”, lo spettacolo che la compagnia teatrale italiana, una delle più celebri en travesti, ha portato con grandissimo successo di critica ed ascolti in scena lo scorso anno in tutta Italia.

Una prima visione esclusiva da non perdere portata in scena dalla compagnia teatrale capace di appassionare il pubblico con una comicità unica nel suo genere. Nello spettacolo “Signori si nasce…e noi?”, il celebre trio ha portato in scena un omaggio al grandissimo Totò, il principe della risata. La storia, infatti, racconta la fuga d’amore di Giovanni che ha perso la testa per una nobildonna napoletana. Per questo motivo decide di trasferirsi al Sud. A fare da cornice alla vicenda ci saranno scenografie e citazioni della tradizione partenopea con tanto di tarantelle.

I Legnanesi in tv 2019 e la morte della Pinetta

Una carriera lunga 70 anni quella de I Legnanesi, la compagnia teatrale en travesti composta da Antonio Provasio (La Teresa), Enrico Dalceri (La Mabilia) e Luigi Campisi (Il Giovanni), che portano in scena vere e proprie “maschere” create nel 1949 da Felice Musazzi.

Recentemente il trio si è fatto conoscere dal grande pubblico televisivo partecipando alla prima edizione di All Together Now, il programma condotto da Michelle Hunziker con la complicità di J-Ax. La compagnia teatrale, infatti, era tra gli ospiti del muro umano chiamati a votare i concorrenti. Non solo, lo scorso 29 maggio la compagnia di riferimento del teatro dialettale ha dovuto dire addio ad Alberto Destrieri che prestava il volto alla Pinetta, la cugina della Teresa.